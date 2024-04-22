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Çevre Bakanlığı 127 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! Başvuru şartlarına dikkat

Pek çok vatandaşın hayali olan yüksek maaşlı çalışma fırsatı bir kurum tarafından açıklandı. İşte, o kurum...

Yayın Tarihi: 22.04.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 08:19
Çevre Bakanlığı 127 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! Başvuru şartlarına dikkat

Pek çok kişi az çalışıp çok para kazanmayı istemektedir. Pek çok vatandaşın hayali olan yüksek maaşlı çalışma fırsatı bir kurum tarafından sunuluyor. Sunulan fırsat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sunulmaktadır. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak olan alımla ilgili detaylar gelmeye başladı. Yapılacak olan alımla ilgili detaylar açıklanmaya başladı. Açıklanan detaylar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. 

Yüksek Maaşla Personel Alımı Yapılıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 41 bilişim personeli alınacağı duyuruldu. Yapılan duyuru kapsamında bazı şartları karşılayan adaylar arasından personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılacak olan alımın 3 Mayıs tarihine kadar devam edeceği ve başvuruların online olarak yapılacağı duyuruldu. Adaylar yalnızca açık olan tek pozisyona başvuru yapabilecekler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; 

çevre

Yazılım takım lideri, Sistem takım lideri, kıdemli veritabanı uzmanı, kıdemli java uzmanı, kıdemli veri uzmanı, kıdemli sistem uzmanı, kıdemli ağ ve siber güvenlik uzmanı, java yazılım uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı, python yazılım geliştirme uzmanı, veritabanı uzmanı, sistem uzmanı, sistem uzmanı linux, ağ uzmanı, sistem güvenlik uzmanı alımı yapılacaktır. 

Alınacak olan personellere 127 bin TL'ye kadar maaş verilecek olması personellerin ilgisini çekti. Sizde başvuru şartlarını sağlıyorsanız eğer personel alımına başvuru yapabilirsiniz. 

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