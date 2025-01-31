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Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı için 40 kişilik alım ilanı yayımladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:42
Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Çevre Bakanlığı'ndan Yeni İstihdam Fırsatı

Türkiye genelinde istihdamı artırma hedefi doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeni bir alım ilanı yayınlandı. 2025 yılı kapsamında 40 yeni denetmen yardımcısı istihdam edileceği açıklandı.

Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı İçin Şartlar

Milli Emlak Denetmen Yardımcısı adayları için belirlenen bazı başvuru şartları bulunmaktadır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun genel şartlarını taşımaları, belirtilen bölümlerden mezun olmaları ve geçerli bir KPSS P48 puanına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, sınavdan en az 70 puan alınması zorunludur. Yaş sınırı ise 35 olarak belirlenmiştir.

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Sınav Süreci Nasıl İşleyecek?

Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı için yapılacak olan sınav yazılı ve sözlü aşamalardan oluşacaktır. Yazılı sınav, genel yetenek, genel kültür ve mesleki bilgi alanlarını kapsayarak adayların bilgilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar, ikinci aşamaya geçerek sözlü sınava katılabilecekler. Sözlü sınav, adayların iletişim becerileri, genel kültürleri ve mesleki yeterliliklerini daha ayrıntılı olarak değerlendirecek.

Başvuru Tarihleri

Başvurular, 30 Ocak 2025 tarihinde başlamış olup, 9 Şubat 2025 günü saat 23:59:59’a kadar devam edecektir. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden kabul edilecek ve şahsen ya da posta ile yapılan başvurular geçerli olmayacaktır. Adayların başvurularının geçerliliğini kontrol etmeleri önem taşıyor; “Başvurum Tamamlandı” ifadesini göremezlerse, başvuruları kabul edilmeyecektir.

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