Ceyda Oskay Can: Kurgusal Karakterleri 'Art Doll' ile Hayata Taşıyor

Eskişehirli Sanatçının Art Doll İle Yaratıcı Yolculuğu

Eskişehir'de yaşayan Ceyda Oskay Can, 9 yıl önce öğrendiği sanatsal bebek yapımı ile kitap ve film karakterlerini hayata geçiriyor. Art doll olarak tabir edilen bu sanatı, Küçük Prens ve Pippi Uzunçorap gibi kurgusal karakterlerle buluşturuyor.

İlginç Bir Başlangıç

43 yaşındaki Ceyda Oskay Can, 2015 yılında arkadaşlarının teşvikiyle katıldığı bez bebek yapım kursunda art doll ile tanıştı. Becerilerini geliştiren Can, meslek edindirme kurslarından da faydalandı. Dikiş makinesi ile birlikte özel malzemeler kullanarak, evinde bir atölye kurarak sanatsal bebek üretimine başladı.

İlham Verici Tasarımlar

Can, eserlerini yaratırken kitap ve filmlerden esinleniyor. Sosyal medya hesabında paylaştığı 100'ün üzerinde eserle, özel siparişler doğrultusunda kişiye özel bebekler dikip geri dönüşüm malzemeleriyle de katkıda bulunuyor. Geri dönüştürülmüş materyaller, onun eserlerinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

“Ruhu Çocuk Olan Herkes İçin”

Ceyda Oskay Can, tasarımlarında farklı teknikler uyguladığını vurguladı. Art doll bebeklerin yalnızca çocuklar için değil, ruhu çocuk olan yetişkinler için de tasarlandığını belirtti. “Bunları kitap köşelerinde, evlerde sergilemek için alanlar var” diyerek, eserlerine duyulan ilgiyi anlattı.

Tasarım Süreci

Her karakterin tasarımı, ilham kaynağı olarak kullandığı nesnelerle şekilleniyor. Can, >"Önce kafatasını oluşturuyorum. Göz çukurlarını, burnunu, ağzını yerleştiriyorum. Kulak yapmam gerekirse yapıyorum. Daha sonra tel yardımıyla vücudunu oluşturuyorum; kahramanımız oturabilir veya ayakta durmak isteyebilir,”

diyerek yapım aşamasını özetliyor. Tasarım süreci, A'dan Z'ye el emeği ile oluşturulan şekillerle devam ediyor, ve her harf farklı bir hikaye anlatıyor.

Savaşın Stresine Karşı Bir Kaçış

Ceyda Oskay Can, günün yorgunluğundan uzaklaşmak için art doll çalışmalarını genellikle akşam saatlerinde gerçekleştirdiğini ifade ediyor. “Üretmek çok güzel, böyle mutlu oluyorum. Umarım daha çok kadın farklı sanat dallarında üretim yapabilir,” diyerek sanatsal üretimin getirdiği mutluluğu paylaşıyor.

