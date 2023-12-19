Çeyiz hazırlığı yapanlar izdiham yaratacak! Tencere tava, tabak çanak dev indirimle satılacak

ŞOK, Aralık Ayı İndirim Şöleni Başlıyor: İşte Yayınlanan Yeni Aktüel Ürünler Kataloğu!

ŞOK marketleri, yılın son ayında müşterilerine birbirinden avantajlı fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Aralık ayına özel olarak oluşturulan aktüel ürünler kataloğu, çeyizlik eşyalardan mutfak gereçlerine, kozmetik ürünlerden elektroniklere kadar geniş bir yelpazede indirimli fiyatlarla dolup taşıyor.

Çeyizlik Ürünlerde Fırsat!

ŞOK'un Aralık ayı kataloğu, çeyiz hazırlığı yapanları sevindirecek özel setler ve mutfak setlerini içeriyor. 13 Aralık 2023 Çarşamba günü ŞOK ekstra ürünlerde 68 parça çatal kaşık bıçak seti, sadece 5.999 TL'den satışa sunulacak. Üstelik, bu ürünü 2 yıl garantili olarak bugünden itibaren ücretsiz kargo ile temin edebilirsiniz.

Mutfakta ŞOK Fırsatları Kaçmaz!

Mutfak eşyalarında da oldukça avantajlı fiyatlar sizi bekliyor. Alpina beyaz cam ocak 2.499 TL, Alpina siyah cam ocak 2.399 TL, Alpina siyah ankastre set 7.999 TL ve Alpina beyaz ankastre set 7.199 TL fiyatlarıyla müşterilere sunuluyor. Ayrıca, granit derin kızartma tavası 1.999 TL, yapışmaz granit tava 1.319 TL, tost makinesi 499 TL ve kıyma makinesi 1.199 TL etiketleriyle raflardaki yerini alıyor.





Kozmetik Ürünlerinde İndirim!

ŞOK marketin kozmetik ürünlerinde de kaçırılmayacak indirimler mevcut. Singer buhar kazanlı ütü 2.499 TL, Singer mini el tipi buharlı düzleştirici 799 TL, Braun erkek bakım seti 929 TL, Arzum saç kurutma makinesi 599 TL ve burun kılı alma cihazı 39,95 TL fiyatlarıyla satışta.

Teknolojiye ŞOK Giriş!

Elektronik ürünlerde de büyük fırsatlar sizi bekliyor. Rio koltuk takımı 10.199 TL, Gold Bella 4 sandalyeli beyaz masa seti 7.999 TL, Bella 4 sandalyeli antrasit masa seti 7.999 TL, Riva sehpalı bahçe-balkon oturma grubu 6.199 TL ve Avrupa mutfak masa seti 3.299 TL etiketleriyle sizleri bekliyor.

Diğer Ürünlerde de ŞOK İndirimleri Sürüyor!

ŞOK marketin diğer ürün kategorilerinde de cazip fırsatlar göz dolduruyor. Çok amaçlı kapaklı kutu 59,95 TL, çok amaçlı kapaklı kutu mega boy 89,95 TL, baza altı baskılı maxi hurç 44,95 TL, 4 bölmeli dolap düzenleyici 69,95 TL ve 12 bölmeli çekmece düzenleyici 39,95 TL fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Ayrıca, kadın-erkek termal çorap 19,95 TL, termal içlik üst 149 TL, termal içlik alt 149 TL, karma salon bitkileri 79,90 TL, kaktüs 12,90 TL, çocuk panduf 44,95 TL ve kadın-erkek terlik çeşitleri 64,95 TL'den müşterilere sunuluyor.

ŞOK marketin Aralık ayı aktüel ürünler kataloğu, zengin ürün çeşitliliği ve avantajlı fiyatları ile dikkat çekiyor. Bu fırsatları değerlendirmek ve alışveriş keyfini yaşamak için ŞOK marketlerine bir göz atmanın tam zamanı! Unutmayın, fırsatlar sınırlıdır!