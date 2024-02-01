Çeyizin tüm ihtiyaçları tek katalogta! BİM 2 Şubat indirimi çeyizi ucuza getirecek

BİM, Evlilik Hazırlıkları Yapan Çiftlere Çeyizlik Ürünlerde Kaçırılmayacak Fırsatlar Sunuyor! Türkiye'nin Önde Gelen Marketlerinden BİM, 2 Şubat'ta Yayınladığı Aktüel Ürünler Kataloğu ile LG 55'' 4K Smart TV, Sütlü Türk Kahvesi Makinesi, Robot Blender Seti ve Daha Birçok Üründe Büyük İndirime Gidiyor. İşte Detaylar!

Çeyizin tüm ihtiyaçları tek katalogta! BİM 2 Şubat indirimi çeyizi ucuza getirecek
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Evlilik Hazırlığı Yapanlara Müjde: BİM, Dev İndirimlerle Çeyizlik Ürünleri Sunuyor! 2 Şubat'ta Başlayacak Fırsatlar Kaçmaz!

BİM, evlenecek çiftlere müjdeli haberle yepyeni bir heyecan dalgası yaratıyor! Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden biri olan BİM, çeyiz hazırlığı yapan binlerce çifte büyük bir sürprizle geliyor. 2 Şubat itibariyle geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu, evlilik hazırlığı içinde olan çiftlere birbirinden avantajlı indirim fırsatları sunuyor.

Yayınlanan katalogda öne çıkan bazı ürünler şöyle: LG 55'' 4K Smart Nanocell TV 20.999 TL, Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL, Heifer Mega Robot Blender Set 899 TL, Range Çay Makinesi 899 TL, Blaupunkt Akıllı Robot Süpürge 6.999 TL ve Fakir Dik Süpürge 999 TL. Bu ürünler, evlilik yolunda ilk adımlarını atan çiftlere özel fiyatlarla sunulacak.

2 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunda ayrıca şu ürünler de dikkat çekiyor: TCL 43'' Smart Google TV 8.999 TL, Dijitsu 65'' UHD Webos TV 14.799 TL, Dijitsu 50'' UHD Android LED TV 9.299 TL.

BİM, sadece televizyonlarla sınırlı kalmayarak Kumtel Beyaz Cam Ankastre Seti 6.999 TL, Kumtel Mini Fırın 1.099 TL, Kumtel Vakum Makinesi 899 TL, Kumtel Elektrikli Ocak 499 TL, Kumtel FastFryer 1.599 TL gibi birçok mutfak ve ev eşyasında da indirim fırsatları sunuyor.

Büyük Boy Çaydanlık 499 TL, Kek Kalıbı Çeşitleri 95 TL, Kapaklı Mikser Kabı 39.50 TL, Çırpıcı Set 34.50 TL, Rendeli Karıştırma Kabı 355 TL, Uzun Tatlı Kaşığı 179 TL, Ölçü Bardağı 21.50 TL, Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 99 TL, Kağıt Sufle/Muffin Kabı 21.50 TL gibi uygun fiyatlı ürünler de katalogda dikkat çeken diğer avantajlar arasında.

BİM'in 2 Şubat itibariyle geçerli olacak bu fırsatlarla dolu kataloğu, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Kaçırılmayacak indirim fırsatlarıyla BİM, evlenecek olanları mutluluklarına bir adım daha yaklaştırıyor.

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