Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Chery'den Yeni Yıl Öncesi Kredi Müjdesi

Chery, Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modelleri arasında yer alan TIGGO8 PRO MAX için özel bir kampanya duyurdu. Banka faiz oranlarının yükselmesiyle zorlaşan taşıt kredileri sürecinde, hızlı hareket eden vatandaşlar için 2025 yılı gelmeden önemli bir fırsat sunulmuş durumda.

Sıfır Faizli Kredi İmkanları

Geçtiğimiz haftadan itibaren başlayan kampanya çerçevesinde, 300.000 TL’ye kadar %0 faizle 12 ay vadeli kredi seçeneği ve 221.850 TL nakit alım imkânı dikkatleri üzerine çekiyor. Bu avantajlar, alıcıların sıfır aracına ulaşmasında önemli bir kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Ticari Müşterilere Özel Fırsatlar

Ticari müşteriler için de sunulan 600.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli sıfır faizli ticari kredi seçeneği, 221.850 TL nakit alım indirimleri ile birlikte ilgilileri bekliyor. Kampanyanın Aralık ayı sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi.

Kampanya Detayları ve Avantajlar

Özel ve ticari kredi fırsatlarının yanı sıra, TIGGO8 PRO MAX Exceptional versiyonu için de 250.000 TL’ye kadar %0,99 faizli 12 ay vadeli kredi ve 205.000 TL nakit alım avantajı sunuluyor. Ticari müşteriler için aynı modelde, 600.000 TL’ye kadar %0 faizli 6 ay vadeli kredi seçenekleri ve 205.000 TL nakit indirimleri sağlanıyor.

Municip Chery resmi sitesinde yer alan bilgilerle, yeni bir araca sahip olmak isteyenler için bu kampanyanın oldukça cazip bir fırsat sunduğu vurgulanıyor.