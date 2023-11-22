Çiçekleri coşturan karışım! Toprağının içine dökünce ölüyü bile diriltiyor

Evinizde baktığınız çiçeklerin canlanmasını istiyorsanız bu adımları mutlaka uygulayın! Tüm detaylar haberimizde.

Çiçekleri coşturan karışım! Toprağının içine dökünce ölüyü bile diriltiyor
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Bu yöntemlerle çiçekleriniz coşacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇİÇEKLERİ CANLANDIRMA YÖNTEMLERİ

Evinizde baktığınız çiçeklerin canlanmasını istiyorsanız ilk olarak sulama düzenine dikkat etmeniz gerekiyor. Baktığınız bitkinin ihtiyacı olan sulama sıklığının belirlenmesi ve suyun yavaş ve eşit şekilde dökülmesi önem taşıyor. Bitkilerin düzenli şekilde doğal gübre alması da önem taşır. 

bitki canlandırma yöntemleri

Solmuş bitkilerin tekrar canlanması için bitki dostu gübre tercih edebilirsiniz ancak aşırı gübreleme de bitkilere zarar verir. Bitkilerin solma sebeplerinden en önemlisi de yetersiz ışık almasıdır. Bitkinin ihtiyacı olan ışığı alması önemlidir. Bitkiler solmaya başladığı zaman yaprak, gövde ve köklerinin incelenmesi ve hastalık, böcek, mantar gibi problem olup olmadığına bakılması gerekiyor. Böyle problemler varsa tedavi yöntemleriyle evde baktığınız bitkilerin tekrar canlanmasını sağlayabilirsiniz. 

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