Çıldır'da ÇEDES Projesiyle Öğrencilere Kur'an-ı Kerim Hediye Edildi

Çıldır'da Şehit Taner Karadeniz Ortaokulu'nda düzenlenen ÇEDES Projesi etkinliğinde öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:31
Milli ve manevi değerleri güçlendirme hedefiyle anlamlı etkinlik

Çıldır İlçe Müftülüğü tarafından Şehit Taner Karadeniz Ortaokulu'nda yürütülen ÇEDES Projesi kapsamında, öğrencilere milli ve manevi değerleri aşılamayı amaçlayan anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, İlçe Müftüsü Metin Aksoy ve Gençlik ve Spor Müdürü Adnan Korkut katıldı. Yetkililer etkinlikte projenin amaçlarını ve eğitimdeki önemini vurguladı.

Programın sonunda öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi, böylece hem manevi gelişime katkı sağlanması hem de öğrenciler arasında dini değerlerin yaşatılması hedeflendi.

