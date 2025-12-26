DOLAR
Şırnak'ta Uludere Barajlarında Alabalık Tesislerine Kapsamlı Denetim

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Uludere barajlarındaki mevcut ve planlanan alabalık üretim tesislerini hijyen, su kalitesi ve mevzuat açısından denetledi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Uludere'de Alabalık Tesislerini İnceledi

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Uludere ilçesindeki baraj göllerinde faaliyet gösteren ve kurulması planlanan alabalık üretim tesislerinde kapsamlı bir denetim ve teknik inceleme gerçekleştirdi. Çalışma, bölgenin su ürünleri potansiyelini ekonomiye kazandırmak ve üretim kalitesini artırmak amacıyla yürütülüyor.

Denetim Kapsamı ve Bulgular

Uzman ekipler, denetimleri Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirdi. Mevcut tesislerin hijyen standartları, üretim kapasiteleri ve yasal mevzuata uygunlukları titizlikle kontrol edildi. Ekipler ayrıca işletmecilere su kalitesinin korunması ve balık sağlığı konularında bilgilendirme yaptı.

Yeni Tesislerin Değerlendirmesi

Denetimlerin önemli bir ayağını, bölgeye kazandırılması planlanan yeni alabalık üretim alanları oluşturdu. Uzmanlar, kurulması öngörülen tesislerin baraj ekosistemine uyumu ve teknik altyapısı hakkında yerinde değerlendirmeler yaparak yatırım sürecine dair raporlar hazırladı.

Amaç ve Yetkili Açıklaması

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin temel amacının çevreyi koruyarak üretim kalitesini artırmak olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

’’Su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin yasal mevzuata uygun çalışması, hem sürdürülebilirlik hem de tüketiciye güvenli gıda ulaştırılması açısından kritik önem taşıyor. Denetimlerimiz düzenli olarak devam edecektir.’’

