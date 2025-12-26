DOLAR
Eskişehir'de Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki Tepki Çeken Dubalar Söküldü

Eskişehir'de Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne UKOME kararıyla yerleştirilen dubaların bazıları aylar sonra, bazıları sabah erken saatlerde belediye tarafından söküldü.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:42
Belediye ekipleri bazı noktaları aylar sonra ve sabah saatlerinde kaldırdı

Eskişehir'de tartışmalara neden olan dubaların, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki bazı bölümlerinden söküldüğü görüldü. Dubalar, geçtiğimiz aylarda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından UKOME kararıyla caddeye yerleştirilmişti.

Uygulama, başta esnaf ve güzergahı sık kullanan sürücüler olmak üzere kentte tepki çekmişti. Tepkiler sonrasında belediye ekiplerinin cadde üzerindeki bazı dubaları kaldırdığı, bunların bir kısmının aylar sonra, bazılarının ise sabah erken saatlerinde söküldüğü aktarıldı.

Dubaların neden seyrekleştirildiği ve neden söküldüğü ise bilinmiyor.

