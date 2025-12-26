Eskişehir'de Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki Tepki Çeken Dubalar Söküldü

Belediye ekipleri bazı noktaları aylar sonra ve sabah saatlerinde kaldırdı

Eskişehir'de tartışmalara neden olan dubaların, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki bazı bölümlerinden söküldüğü görüldü. Dubalar, geçtiğimiz aylarda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından UKOME kararıyla caddeye yerleştirilmişti.

Uygulama, başta esnaf ve güzergahı sık kullanan sürücüler olmak üzere kentte tepki çekmişti. Tepkiler sonrasında belediye ekiplerinin cadde üzerindeki bazı dubaları kaldırdığı, bunların bir kısmının aylar sonra, bazılarının ise sabah erken saatlerinde söküldüğü aktarıldı.

Dubaların neden seyrekleştirildiği ve neden söküldüğü ise bilinmiyor.

ESKİŞEHİR’DE TARTIŞMALARA KONU OLAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CADDESİ’NE ÇAKILAN BAZI DUBALARIN AYLAR SONRA BAZILARININ SABAH SAATLERİNDE SÖKÜLDÜĞÜ GÖRÜLDÜ.