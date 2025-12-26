Şahinbey Belediyesi'nden 25 Aralık Etkinlikleri: Gaziantep'in 104. Yılı Sporla Anıldı

Şahinbey Belediyesi 25 Aralık Etkinlikleri

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı anısına spor etkinlikleri düzenledi.

Etkinlikler ve katılım

Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi, Akkent Spor Köyü ve Yeşilvadi Millet Bahçesi’nde okçuluk, dart ve masa tenisi turnuvaları gerçekleştirildi. Düzenlenen müsabakalara öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Ödüller ve amaç

Dereceye giren sporculara madalyaların yanı sıra çeşitli hediyeler verildi. Etkinliklerin amacı, gençleri bir araya getirerek sosyalleşmelerini sağlamaktı.

Başkanın mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu etkinliklerle gençlere vatan sevgisini aktardıklarını belirterek şunları söyledi: "Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı etkinlikleri çerçevesinde spor faaliyetleri düzenledik. Gençlerimiz spor yaparak, şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunu 104. yılında bir araya geldiler. Çeşitli müsabakalarla yapılan etkinliklerde amaç gençleri bir araya getirerek sosyalleşmesini sağlamaktı. Müsabakalar sonrasında gençlerimize madalyaların yanı sıra çeşitli hediyeler verildi. Bundan 104 yıl önce bu toprakları vatan kılmak adına kanlarını, canlarını seve seve vererek bize bu vatanı emanet eden atalarımızı rahmet, minnet, şükranla anıyoruz"

