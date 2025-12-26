DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,58%
ALTIN
6.228,04 -0,94%
BITCOIN
3.805.857,06 -0,91%

Şahinbey Belediyesi'nden 25 Aralık Etkinlikleri: Gaziantep'in 104. Yılı Sporla Anıldı

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kapsamında 25 Aralık'ta okçuluk, dart ve masa tenisi turnuvaları düzenledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:58
Şahinbey Belediyesi'nden 25 Aralık Etkinlikleri: Gaziantep'in 104. Yılı Sporla Anıldı

Şahinbey Belediyesi 25 Aralık Etkinlikleri

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı anısına spor etkinlikleri düzenledi.

Etkinlikler ve katılım

Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi, Akkent Spor Köyü ve Yeşilvadi Millet Bahçesi’nde okçuluk, dart ve masa tenisi turnuvaları gerçekleştirildi. Düzenlenen müsabakalara öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Ödüller ve amaç

Dereceye giren sporculara madalyaların yanı sıra çeşitli hediyeler verildi. Etkinliklerin amacı, gençleri bir araya getirerek sosyalleşmelerini sağlamaktı.

Başkanın mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu etkinliklerle gençlere vatan sevgisini aktardıklarını belirterek şunları söyledi: "Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı etkinlikleri çerçevesinde spor faaliyetleri düzenledik. Gençlerimiz spor yaparak, şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunu 104. yılında bir araya geldiler. Çeşitli müsabakalarla yapılan etkinliklerde amaç gençleri bir araya getirerek sosyalleşmesini sağlamaktı. Müsabakalar sonrasında gençlerimize madalyaların yanı sıra çeşitli hediyeler verildi. Bundan 104 yıl önce bu toprakları vatan kılmak adına kanlarını, canlarını seve seve vererek bize bu vatanı emanet eden atalarımızı rahmet, minnet, şükranla anıyoruz"

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ, GAZİANTEP'İN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE SPOR ETKİNLİKLERİ...

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ, GAZİANTEP'İN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLEDİ.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ, GAZİANTEP'İN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE SPOR ETKİNLİKLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te PTT Kargo Araçları Trafiği Felç Ediyor
2
Ozan Köyü'nde 'Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek' eğitimine yoğun ilgi
3
Kartal'da 1. Hüseyin Güler Yerel Basın Sempozyumu — Kent Basınının Geleceği
4
AİÇÜ'de Remziye Horuz İçin Mevlid Programı Düzenlendi
5
Şehit Babası Mehmet Üngör’den Vali Hüseyin Aksoy’a Ziyaret
6
Kazlarla Yabani Otla Mücadele: MAREM’den Çevreci Uygulama
7
Hacıbaba Pastaneleri 41'inci Yıl İndirimi Diyarbakır'ta Yoğun İlgi Gördü

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı