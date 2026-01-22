Çıldır Gölü'nde Ağ Çekme Etkinliği — Kristal Buz Festivali'ne Davet

Ardahan’da Çıldır Gölü Kristal Buz Festivali hazırlıkları kapsamında, yüzeyi buz tutan gölde kırılarak atılan balık ağlarının toplanması etkinliği düzenlendi. Toplama işlemi protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Kaymakam Barış Aytürk ve Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu katıldı. 14 Şubat tarihinde yapılacak olan Çıldır Gölü Kristal Buz Festivali öncesinde yetkililer balık ağı çekerek vatandaşları etkinliklere davet etti.

Yetkililerin açıklamaları

Vali Mehmet Fatih Çiçekli etkinlikle ilgili, "Güzel özel bir coğrafya. Yazı güzel kışı ayrı güzel. Ağ çekme etkinliğine katılalım istedik. Çok da bereketli oldu. Herkesi buraya bekliyoruz. Bende keşfediyorum gelin hep birlikte buraları keşfedelim" dedi.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ise, "Donmuş Çıldır gölü üzerindeyiz. 14 Şubatta düzenleyeceğimiz festivale tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

