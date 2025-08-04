Çimenli Kanyonu: Gümüşhane'nin Doğa Tutkunlarının Yeni Gözdesi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yer alan Çimenli Kanyonu, serinlemek isteyen doğa tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi. Çimenli köyü sınırları içindeki Balahor Deresi'nde oluşan bu eşsiz kanyon, doğanın muhteşem oyunları ile meydana gelmiş çarpıcı figürleri ve bol miktardaki soğuk suyuyla dikkat çekiyor.

Son günlerde, Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü (ARDOSK) üyeleri, Çimenli Kanyonu'nun yer aldığı bölgede yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirerek doğanın tadını çıkardılar. Hava sıcaklığının il merkezinde yükselmesine rağmen, doğa tutkunları kanyonun serin sularında yürüyerek keyifli anlar yaşadı.

Kocaeli'den memleketi Gümüşhane'ye tatil için gelen Şeyda Atasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak havalar nedeniyle Çimenli Kanyonu'nda zaman geçirmek istediklerini dile getirdi. Serin suların tadını çıkardıklarını belirten Atasu, "Herkesin Çimenli Kanyonu'nu görmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Suya girdik ve arkadaşlarla keyifli sohbet ettik. Yemeğimizi yiyip, gezimizi tamamladık," ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Çimenli Kanyonu, serinlemek isteyen doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Çimenli Kanyonu, serinlemek isteyen doğa tutkunlarını ağırlıyor.