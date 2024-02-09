Çok sayıda Yepyeni Porsche, Çok Tuhaf Bir Nedenle Limanlarda Alıkonuldu

Yeni Porsche'unuzu teslim almayı bekliyorsanız, size kötü bir haberimiz var.

Çok sayıda Yepyeni Porsche, Çok Tuhaf Bir Nedenle Limanlarda Alıkonuldu
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Limandaki Garip Bir Nedenle Yeni Porsche'ların Teslim Edilmesi Gecikiyor

 Porsche, ABD operasyonlarının yeni araçları limanlardan alıp bayilere ulaştırmakta zorlandığı bir durumda sıkışmış durumda.

otomobil

Jalopnik'e göre, Alman lüks otomobil markası araçlarını ülkeye ithal edemiyor, çünkü küçük bir elektronik bileşimle ilgili bir sorun yaşıyor. İlk başta, söz konusu bileşimin (bir mikroçip) Belarus'ta üretildiğine inanılıyordu. Bu neden önemli? Belarus, Ukrayna savaşında Rusya'ya devam eden desteği başta olmak üzere birkaç nedenle ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yaptırılmıştır.

CarBuzz, Porsche'a yorum talebinde bulundu ve gecikmenin Belarus veya herhangi bir yaptırım ile ilgili olmadığını söylendiğini öğrendi. Otomobil üreticisi, "küçük bir elektronik bileşenin" değiştirilmesi gerektiğini ve Porsche'nin şu anda sorunun çözümü üzerinde çalıştığını belirtti.

Porsche, sorunun nedenini açıklamadı, ancak yaygın olduğu görünüyor. Rennlist forum kullanıcılarına göre, 911, Cayenne ve Panamera gibi birkaç model gecikmeden etkileniyor. Macan ve 718 serilerinin bu gecikmelerden etkilenmediği bildiriliyor.

Ayrıca, Zuffenhausen merkezli otomobil üreticisi, müşteri araçlarının ABD'ye yönlendirilmeyeceğini, çünkü bu sorunun basit bir çözüm olduğunu tekrarladı.

Porsche, ana önceliğinin müşterileri güncel tutmak olduğunu belirtti.

otomobil

Bu, Porsche müşterileri için iyi bir haber olmalı, çünkü birkaç söylenti, standart olmayan araçların ABD müşterileri için yeniden inşa edilmesi gerekeceğini öne sürdü. Araçlar düzeltildikten sonra bayilere gönderilecek ve teslimat kısa süre sonra gerçekleşecek.

Tedarik zinciri sorunları Porsche'yi geçmişte zorladı. 2022'de, Porsche, savaş nedeniyle Macan ve Panamera üretimini durdurmak zorunda kaldı ve eksik bileşenler nedeniyle bazı araçlar fabrikalardan tamamlanmadan çıkmak zorunda kaldı.

Umarız müşterilerin çok beklemeleri gerekmez ve Porsche, çözümü mümkün olduğunca hızlı bir şekilde uygulayabilir.

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