Kulak Şekliniz Kişiliğinizin Sırrını Veriyor! İşte Kulak Şekline Göre Gizli Kişilik Özellikleri

Kişilik Testi: Kulak Şekliniz Gizli Kişilik Özelliklerinizi Ortaya Çıkarıyor

Kulak şeklinizin kişiliğiniz hakkında ipuçları verdiğini biliyor muydunuz? Doğuştan gelen kulak şekliniz, karakterinizi ortaya çıkaran bir kişilik testi olarak sosyal medyada ilgi gördü. Siz de testi denemek ve kulak şeklinizin sizin hakkınızda neler söylediğini öğrenmek istiyorsanız, haberimizi okumaya devam edin…





Kulak şeklinizin kişiliğiniz hakkında neler anlattığını hiç merak ettiniz mi? Hepimizin kulak şekli birbirinden farklı. Araştırmalar, kulak şeklinin bir kişinin kişiliği hakkında çok şey anlatabileceğini gösteriyor. 5 ana kulak şekli var:

Yuvarlak kulak şekli, kare kulak şekli, elmas kulak şekli, hilal kulak şekli ve dikdörtgen kulak şekli

Kişiliğinizi vücut şeklinize göre analiz etmeye fizyonomi deniyor. Bunların kesin bir doğruluğu yok. Araştırmacılar, vücut şekilleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi yıllar süren gözlemlerle buldular. Bu yüzden, bu tahminleri ciddiye almayın ve makalede bahsedilenlerin bilimsel olarak kanıtlanmamış bir bilgi olduğunu unutmayın. Kulak şeklinizin kişiliğinize nasıl yansıdığını görelim.



KULAKLARINIZ YUVARLAKSA SEVGİ DOLUSUNUZ

Kulağınız yuvarlaksa, kendinizi ve başkalarını seven, hayat amacı sevmek olan birisiniz. İnsanlara iyilik yapmayı seviyorsunuz ve bu yüzden herkes tarafından seviliyorsunuz. İlginç bir şekilde, bir şeyden emin olduğunuzda, statükoya karşı çıkmaktan korkmuyorsunuz.

KULAKLARINIZ KAREYSE DEĞİŞİMDEN HOŞLANMIYORSUNUZ

Kulağınız kareyse akıllı, mantıklı ve muhafazakar birisiniz. Sorumluluk sahibisiniz. İstikrarlı bir hayatı tercih ediyorsunuz. İnsanlara karşı naziksiniz ve karşılığında da saygı bekliyorsunuz.

KULAKLARINIZ ELMAS ŞEKLİNDEYSE SÜRPRİZLERLE DOLUSUNUZ

Kulağınız elmas şeklindeyse düşünce ve davranışlarınızda sıradışısınız. Bazen başkalarına sürprizler yapabiliyorsunuz. İçe dönük, melankolik ve egoist birisiniz. Yaptıklarınız, o anki ruh halinize bağlı. Bu yüzden, başkalarının sizi anlaması zor oluyor.

KULAKLARINIZ HİLAL ŞEKLİNDEYSE BAŞKALARINA SAYGILI VE GÜVENİLİRSİNİZ

Kulağınız hilal şeklindeyse başkalarına karşı hassassınız ve karar vermeden önce başkalarının görüşlerini önemsiyorsunuz. Çoğu zaman, başkalarının düşüncelerine ve fikirlerine kendi görüşlerinizden daha çok değer veriyorsunuz. İyi kalpli ve dürüst bir insansınız. Doğuştan gelen güvenilirliğiniz sayesinde insanlar size güveniyor.

KULAKLARINIZ DİKDÖRTGEN ŞEKLİNDEYSE PRATİK VE MÜKEMMELİYETÇİSİNİZ

Kulağınız dikdörtgen şeklindeyse pratiksiniz ve çevrenizdeki anlamsız veya saçma şeylerden hoşlanmıyorsunuz. Mükemmeliyetçisiniz ve her şeyi mükemmel yapmak için her şeyi önceden planlıyorsunuz. Verdiğiniz sözleri tutuyorsunuz.



