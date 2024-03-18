Limonu haftalarca taptaze tutmanın sırrı! Böyle saklanırsa küflenip çürümüyor

Limonun taze kalması ve uzun süre saklanabilmesi için doğru yöntemler araştırılıyor. Tüm limon, kesilmiş limon ve limon suyunun doğru şekilde saklanması hakkında araştırmalar yapılırken en doğru şekil merak ediliyor. İşte limon saklamak için uyulması gerekenpüf noktalar haberimizde.
BÜTÜN LİMON SAKLAMA
Oda sıcaklığında tezgah üzerinde veya buzdoabında sebzelik bölümünde limonu sakladığınızda ömrünü uzatabilirsiniz. Limonun serin ve kuru yerlerde muhafaza edilmesi öneriliyor. Bununla beraber plastik torba ya da kap içerisinde saklanılması uzun süre tazeliği koruyor.
KESİLMİŞ LİMON SAKLANMASI
Limon kesildiğinde kesilen kısım streç filmle sararak ya da hava geçirmez kap içerisinde buzdolabında saklanır. Kesilen limonun kesik yüzü havayla temas edildiğinde streç film ve kap kullanıldığında uzun ömürlü olmasını sağlar.
LİMON SUYU SAKLAMA
Sıkılan limon suyunu saklamak için hava geçirmez bir kap ile buzdolabında saklanılması öneriliyor. Limon suyunun tazelik ve lezzetlinin korunması için cam şişe ya da plastik kaba konulması tercih edilir. Limon suyu buzdolabında 3-5 gün süreyle tazeliğini korur. Yemeklerde değil limonata yapmak için de limon sıklıkla tercih edilmektedir. Bu içeceğin en püf noktası da limonun taze olmasıdır. Derin dondurucuya koyarak buzdolabında limonu saklayabiliriz.
Limonun taze kalması ve uzun süre saklanabilmesi için doğru yöntemler araştırılıyor. Tüm limon, kesilmiş limon ve limon suyunun doğru şekilde saklanması hakkında araştırmalar yapılırken en doğru şekil merak ediliyor. İşte limon saklamak için uyulması gerekenpüf noktalar haberimizde.
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