Cookie Yapmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı: Az Malzeme, Çok Lezzet

ÇOK LEZZETLİ COOKİE NASIL YAPILIR?

Cookie ( Kuki ) kurabiye yapmak için çok fazla malzemeye ihtiyacınız yok. Sadece birkaç basit malzeme ile evinizde harika cookie’ler hazırlayabilirsiniz. İşte size kolay ve pratik bir cookie tarifi:

Malzemeler

220 gram tereyağ

1 su bardağı esmer toz şeker

1 su bardağından bir parmak eksik beyaz toz şeker

2 yumurta

2, 5 su bardağı un

1 paket vanilya

1/2 (yarım) paket kabartma tozu

1 su bardağı damla çikolata



Yapılışı

Damla çikolata dışındaki tüm malzemeleri bir kaseye alın ve mikser ile iyice karıştırın. Hamurunuz koyu boza kıvamına gelince damla çikolataları ekleyin ve spatula ile hafifçe karıştırın. Yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine şekil verdiğiniz hamuru koyun. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. (Cookie’lerinizin içi yumuşak kalacak, bu normaldir.) Fırından çıkardığınız cookie’leri ilk sıcağı çıkınca servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!