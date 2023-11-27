Cookie Yapmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı: Az Malzeme, Çok Lezzet

Az malzemeli cookie yapmak çok kolay! Sadece birkaç basit adımı takip ederek evinizde harika cookie’ler hazırlayabilirsiniz. Bu tarif ile hem lezzetli hem de pratik bir atıştırmalık elde edeceksiniz.

Cookie Yapmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı: Az Malzeme, Çok Lezzet
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ÇOK LEZZETLİ COOKİE NASIL YAPILIR?

Cookie ( Kuki ) kurabiye yapmak için çok fazla malzemeye ihtiyacınız yok. Sadece birkaç basit malzeme ile evinizde harika cookie’ler hazırlayabilirsiniz. İşte size kolay ve pratik bir cookie tarifi:

Malzemeler

  • 220 gram tereyağ
  • 1 su bardağı esmer toz şeker
  • 1 su bardağından bir parmak eksik beyaz toz şeker
  • 2 yumurta
  • 2, 5 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1/2 (yarım) paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı damla çikolata

Cookie Yapmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı: Az Malzeme, Çok Lezzet


Yapılışı

Damla çikolata dışındaki tüm malzemeleri bir kaseye alın ve mikser ile iyice karıştırın. Hamurunuz koyu boza kıvamına gelince damla çikolataları ekleyin ve spatula ile hafifçe karıştırın. Yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine şekil verdiğiniz hamuru koyun. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. (Cookie’lerinizin içi yumuşak kalacak, bu normaldir.) Fırından çıkardığınız cookie’leri ilk sıcağı çıkınca servis edebilirsiniz.

Cookie Yapmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı: Az Malzeme, Çok Lezzet

Afiyet olsun!

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