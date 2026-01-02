DOLAR
43,04 -0,17%
EURO
50,48 0,25%
ALTIN
6.045,75 -1,35%
BITCOIN
3.845.305,33 -1,23%

Çorum Belediyesi'nden Kışta Yaban Hayvanlarına Yemleme

Çorum Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleriyle kış aylarında yaban hayvanları ve kuşlara kırsal alanlarda düzenli yemleme yaptı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:24
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:36
Çorum Belediyesi'nden Kışta Yaban Hayvanlarına Yemleme

Çorum Belediyesi'nden Kışta Yaban Hayvanlarına Yemleme

Çorum Belediyesi, kış mevsiminin etkisini artırdığı soğuk günlerde doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Yemleme çalışmasının ayrıntıları

Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada, yerleşim merkezlerinden uzak bölgelere kuru mama ve kuşlar için yem dağıtımı yapıldı. Amaç, doğal yaşamda hayatta kalma mücadelesi veren hayvanların aç kalmasını önlemek.

Başkan Aşgın'ın değerlendirmesi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaban hayatını korumanın belediyenin öncelikli görevleri arasında olduğunu belirterek şunları söyledi: "Çorum Belediyesi olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Özellikle soğuk havalarda yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da şehirden uzak kırsal bölgelere yem bırakıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz yemleme çalışmalarını düzenli olarak sürdürecek" dedi.

ÇORUM BELEDİYESİ, YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞADA YEMLEME ÇALIŞMASI YAPTI.

ÇORUM BELEDİYESİ, YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞADA YEMLEME ÇALIŞMASI YAPTI.

ÇORUM BELEDİYESİ, YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞADA YEMLEME ÇALIŞMASI YAPTI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Böğürdelen İlkokulu’nda Hasköy Gençlik Merkezi Gönüllüleriyle Neşeli Etkinlik
2
Atatürk Üniversitesi'nde Karla Mücadele 7/24
3
Kütahya'da Yörük-Türkmen Kültür Gecesi: 'Örf ve Adetlerimizi Yaşatıyoruz'
4
Ülkü Ocakları Düzce'den Şehitler İçin Lokum İkramı
5
Malatya 3. Etap Ada Dışı Altyapı: İnönü Caddesi'nde Yeni Yağmur ve İçme Suyu Hatları
6
Muş’ta Berberler Kardan Adamı Tıraş Etti
7
Mehmet Kuş, karda zarar gören Eyyübiye esnafını ziyaret etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları