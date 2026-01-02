Çorum Belediyesi'nden Kışta Yaban Hayvanlarına Yemleme

Çorum Belediyesi, kış mevsiminin etkisini artırdığı soğuk günlerde doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Yemleme çalışmasının ayrıntıları

Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada, yerleşim merkezlerinden uzak bölgelere kuru mama ve kuşlar için yem dağıtımı yapıldı. Amaç, doğal yaşamda hayatta kalma mücadelesi veren hayvanların aç kalmasını önlemek.

Başkan Aşgın'ın değerlendirmesi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaban hayatını korumanın belediyenin öncelikli görevleri arasında olduğunu belirterek şunları söyledi: "Çorum Belediyesi olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Özellikle soğuk havalarda yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da şehirden uzak kırsal bölgelere yem bırakıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz yemleme çalışmalarını düzenli olarak sürdürecek" dedi.

ÇORUM BELEDİYESİ, YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞADA YEMLEME ÇALIŞMASI YAPTI.