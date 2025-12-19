DOLAR
Çorum'da Lise Öğrencilerinin Elektrikli Araçları İlgi Topladı

Çorum'da düzenlenen programda lise öğrencilerinin öğretmen destekli elektrikli araç projeleri sergilendi ve yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:13
Yerli Malı Haftası etkinliğinde teknoloji ve eğitim buluştu

Çorum’da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programla kutlandı.

Program kapsamında lise öğrencilerinin geliştirdiği projeler sergilendi. Özellikle öğrencilerin, öğretmenlerinin destekleri ile yaptıkları ve düzenlenen yarışmalarda dereceye giren elektrikli araçlar, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Sergilenen projeler, geleceğin mühendis adaylarının uygulamalı eğitimlerini ve yenilikçi yaklaşımlarını gözler önüne serdi; ziyaretçiler tarafından takdirle karşılandı.

Programın açılış kurdelesini Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğretmenler ve davetliler birlikte kesti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

