Çorum'da Lise Öğrencilerinin Elektrikli Araçları İlgi Topladı

Yerli Malı Haftası etkinliğinde teknoloji ve eğitim buluştu

Çorum’da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programla kutlandı.

Program kapsamında lise öğrencilerinin geliştirdiği projeler sergilendi. Özellikle öğrencilerin, öğretmenlerinin destekleri ile yaptıkları ve düzenlenen yarışmalarda dereceye giren elektrikli araçlar, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Sergilenen projeler, geleceğin mühendis adaylarının uygulamalı eğitimlerini ve yenilikçi yaklaşımlarını gözler önüne serdi; ziyaretçiler tarafından takdirle karşılandı.

Programın açılış kurdelesini Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğretmenler ve davetliler birlikte kesti.

