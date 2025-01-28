CSO Ada Ankara'da Sema Mukabelesi Coşku İle Gerçekleşti

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, CSO Ada Ankara'da etkileyici bir Sema Mukabelesi sergiledi. Bu özel etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı‘nın katılımıyla gerçekleşti.

Sema Mukabelesi'nin Anlamı

Belviranlı, program öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl Konya'daki Şeb-i Aruz törenlerinde düzenlenen Sema Mukabelesi'nin, artan talep üzerine Ankara'da da gerçekleştirildiğini vurguladı. Ankaralı sanatseverlerle buluşmaktan mutluluk duyduklarının altını çizdi.

Belviranlı, "Sema Mukabelesi, temelleri yaklaşık 800 yıl önce atılan ve UNESCO tarafından insanlığın sözlü ve somut olmayan kültürel mirasına dahil edilen son derece köklü ve evrensel bir gelenektir." ifadelerini kullandı.

Programın İçeriği

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, bu anlamlı etkinlikte ünlü bestekar Buhurizade Mustafa Itri‘nin “Segah Mevlevi Ayin-i Şerifi” eserini izleyicilere sundu. Performans, katılımcılardan tam not alarak büyük beğeni topladı.

Önemli Katılımcılar

Etkinliğe, Ankara Valisi Vasip Şahin ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in yanı sıra pek çok ülkeden büyükelçiler de katıldı.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, CSO Ada Ankara'da Sema Mukabelesi düzenledi. Buhurizade Mustafa Itri'nin "Segah Mevlevi Ayin-i Şerifi" isimli eserini sahnelendiği program, izleyicilerin beğenisini topladı.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, CSO Ada Ankara'da Sema Mukabelesi düzenledi. Buhurizade Mustafa Itri'nin "Segah Mevlevi Ayin-i Şerifi" isimli eserini sahnelendiği program, izleyicilerin beğenisini topladı.