DOLAR
35,72 -0,01%
EURO
37,29 -0,01%
ALTIN
3.174,55 0,02%
BITCOIN
3.622.352,06 -0,01%

CSO Ada Ankara'da Sema Mukabelesi Coşku İle Gerçekleşti

CSO Ada Ankara'da, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından düzenlenen Sema Mukabelesi büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 23:29
CSO Ada Ankara'da Sema Mukabelesi Coşku İle Gerçekleşti

CSO Ada Ankara'da Sema Mukabelesi Coşku İle Gerçekleşti

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, CSO Ada Ankara'da etkileyici bir Sema Mukabelesi sergiledi. Bu özel etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı‘nın katılımıyla gerçekleşti.

Sema Mukabelesi'nin Anlamı

Belviranlı, program öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl Konya'daki Şeb-i Aruz törenlerinde düzenlenen Sema Mukabelesi'nin, artan talep üzerine Ankara'da da gerçekleştirildiğini vurguladı. Ankaralı sanatseverlerle buluşmaktan mutluluk duyduklarının altını çizdi.

Belviranlı, "Sema Mukabelesi, temelleri yaklaşık 800 yıl önce atılan ve UNESCO tarafından insanlığın sözlü ve somut olmayan kültürel mirasına dahil edilen son derece köklü ve evrensel bir gelenektir." ifadelerini kullandı.

Programın İçeriği

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, bu anlamlı etkinlikte ünlü bestekar Buhurizade Mustafa Itri‘nin “Segah Mevlevi Ayin-i Şerifi” eserini izleyicilere sundu. Performans, katılımcılardan tam not alarak büyük beğeni topladı.

Önemli Katılımcılar

Etkinliğe, Ankara Valisi Vasip Şahin ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in yanı sıra pek çok ülkeden büyükelçiler de katıldı.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, CSO Ada Ankara'da Sema Mukabelesi düzenledi. Buhurizade...

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, CSO Ada Ankara'da Sema Mukabelesi düzenledi. Buhurizade Mustafa Itri'nin "Segah Mevlevi Ayin-i Şerifi" isimli eserini sahnelendiği program, izleyicilerin beğenisini topladı.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, CSO Ada Ankara'da Sema Mukabelesi düzenledi. Buhurizade...

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, CSO Ada Ankara'da Sema Mukabelesi düzenledi. Buhurizade Mustafa Itri'nin "Segah Mevlevi Ayin-i Şerifi" isimli eserini sahnelendiği program, izleyicilerin beğenisini topladı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!
2
İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi
3
Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı
4
CSO Ada Ankara'da Sema Mukabelesi Coşku İle Gerçekleşti
5
Bodrum'da Neyzen Tevfik Anısına Anma Töreni
6
Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!
7
Türk Hava Yolları'nda Önlisans ve Lisans Mezunlarını Kapsayan Kariyer Fırsatı

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor