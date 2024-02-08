Dahiler anında görüyor! Bu resimde gizli olan hatayı 1 aydır 7 saniyede bulan çıkmadı

Bu tür bir bulmacada uzmansanız, bir seviye yükseltme önerisinde bulunun: her anormalliği 7 saniyeden daha kısa sürede bulmaya çalışın. Bakalım yetenekli misin şimdi kendini test et

Dahiler anında görüyor! Bu resimde gizli olan hatayı 1 aydır 7 saniyede bulan çıkmadı
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Zeka testleri, görsel illüzyonlar, farkı bul oyunları sosyal medya ve dijital ortamda oldukça populer. Görsel bulmacaları sever misiniz ? İşte ne kadar iyi bir gözlemci olduğunuzu göstermenize yardımcı olacak 1 zorluk. Bu görüntüdeki bir hata, sunulan duruma uymayan bir unsur var. Dikkat: Sorun başına yalnızca bir anormallik vardır, o yüzden iyi ayarlayın!

zeka testi

Hata aramaya başlamadan önce seviye atlamak ister misiniz? Hatayı 7 saniyeden daha kısa sürede bulmaya çalışın. Acele etmek odaklanmanıza yardımcı olacak mı, yoksa tam tersi mi olacak, yani kaybolup bariz olanı göremeyecek misiniz? Bunu kontrol etmenin tek bir yolu var.

zeka testi

Yukarıdaki resimde iki deve, bir çöl, bir ağaç bir de güneş görebilirsiniz. Resmin arka planında ise bir ev ve ağaçlar var.

Ancak görüntüde gizli bir hata var.

Bu hatayı bulmak için soruyu yanıtlamadan önce resme yakından bakın; çünkü çözüm basit ama incelikli.

gizli hatayı fark et

Bu bulmacanın cevaplarının sorunun hemen altında verildiğini unutmayın, bu nedenle hile yapmaktan kaçınmak için çok fazla kaydırmadığınızdan emin olun!

Zaman uçup gidiyor! Acele etmelisin!

3…

2… 

Ve 

1. 

Süre doldu.

İyi mi, buldun mu?

Resimdeki hatanın çözümü:

Bu görüntü, ana hayvan çiftini kullanarak kafa karışıklığı yaratıyor. Hatanın deve ve tek hörgüçlü develerin yaşam alanıyla ilgili olduğunu düşünmüş olabilirsiniz (bu arada görseldekiler kıllardır). Gerçekte hata daha basittir: Güneşe rağmen hayvanların çöl kumlarına gölgesi düşmez.

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