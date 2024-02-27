Dahiler tek bakışta görüyor! Resimdeki 3 farkı 11 saniyede bulanların zekası oldukça yüksek!

İki görüntü arasındaki farklar bir nesnenin konumu, bir öğenin rengi veya diğer ince ayrıntılarla ilgili olabilir.

Bu tür zorlukları hızlı bir şekilde çözmek için ayrıntılara büyük önem verilmesi gerekir. Bu zorlukların düzenli olarak uygulanması, ister genç ister yaşlı olsun, hafızayı ve konsantrasyonu geliştirebilir.

Gözlem duygunuzu geliştirmek ister misiniz?

O halde şimdi “Farklılıklar Oyunu” mücadelesine katılmaktan çekinmeyin!

Yukarıda paylaşılan görselde koşan bir timsahın iki görseli yer alıyor.

İlk bakışta iki fotoğraf birbirine benziyor.

Ancak daha yakından incelediğinizde iki görüntü arasında bazı farklılıklar olduğunu fark edeceksiniz. Üç tane var ve okuyucuların onları fark etmesi için 11 saniyesi var.

Zamanlayıcı şimdi başlıyor!

Bu zorluk, oyuncuların ayrıntıları algılama yeteneğini test eder.

Bazı farklılıklar barizken bazıları daha incedir.

Resme yakından bakın ve fark ettiğiniz farklılıkların bir listesini yapın.





Araştırmalar, bu tür egzersizlerin beynin konsantrasyon ve hafızayla ilişkili kısımlarını uyardığını ileri sürüyor. Bu nedenle, bu faaliyetlerin düzenli olarak uygulanması, bunların iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Zaman hızla geçiyor.

Üç…

İki…

Bir…

İşte işte, zaman doldu.

Zaman sınırı içindeki tüm farklılıkları tespit edebildiniz mi?

İyi gözlem anlayışları sayesinde tüm farklılıkları tespit edebilenleri tebrik ederiz.

Hala farklılıkları arayanlar için artık aramayı bırakıp aşağıdaki çözümlere göz atabilirsiniz.

15 saniyede 3 farkı bulun: çözüm

Resimler arasındaki üç fark şunlardır:

Bu aktiviteyi beğendiyseniz, lütfen bunu aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın ve kimin sorunu en kısa sürede çözebileceğini görün.