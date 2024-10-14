Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Devlet arsa ve arazilerini sahiplendirmek ve kamu yararına olmasını sağlayacak projelerle yoluna devam eden Milli Emlak gün gün yeni projeleri ile alakalı açıklana ve uyarılarını sunmaya devam ediyor. Milli Emlak'ın özellikle de son günlerde duyurduğu, sudan ucuz fiyatlarla arsa, tarla, arazi, bağ ve bahçe satışları vatandaşı heyecanlandırıyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sulak ve verimli bölgelerde arsa, tarla, arazi, bağ ve bahçe satışlarına devam ederken, özellikle de 3 şehirde başlayacak olan ihaleler adeta başvuru yağmuruna tutulacağa benziyor. Gerek yatırım yapmak isteyen, gerek evini kurup oturmak isteyen gerekse de çiftçilik yapmak isteyenler bu ilanları yakından takip ediyor.

MİLLİ EMLAK ARSA FIRSATLARI 3 ŞEHİRDE BAŞLADI

Milli Emlak tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan ve dikkatleri üzerine toplayan 3 şehirde başlayan arsa satış ihaleleri için belirlenen rakamlar 2 bin liradan başlarken, Siirt, Muğla ve Mersin'de yaşayanlar için başvuru tarihi uyarısı da yapılıyor.

Bahsi geçen bu üç şehirde 2.000 TL'den başlayarak, 10.000 TL ve 15.000 TL'ye kadar uzanan fiyatlarla satışa sunulan tarla ve araziler, dar gelirli vatandaşların ve yatırımcıların ilgisini toplamaya devam ediyor. Milli Emlak resmi internet sitesinde yer alan detaylarda Siirt Kurtalan’da yer alan 49.769,18 m² büyüklüğündeki tarla, toplam fiyatı olan 2.050.000 TL ile dikkat çekerken, Muğla Kavaklıdere Çayboyu-Orta Mahallesi’nde 57.68 m²'lik bir arsa da 45.000 TL fiyaı ile alıcısını bekliyor. Mersin Anamur’daki 98,57 m² tarla da toplam 31.000 TL'den satışa sunulmakta





MİLLİ EMLAK İHALE TARİHLERİ

İhale tarihleri ve taşınmazlara ilişkin detaylar, Milli Emlak'ın resmi web sitesinden resmi olarak açıklanırken, 1 Kasım tarihinden itibaren başlayacak olan ihaleler için acele edilmesi gerekliliği bulunuyor. Arsa ve tarla sahibi olmak isteyenler için bu satışlar büyük önem arz ederken, yatırım yapmayı düşünenler ya da kendi evini inşa etmek isteyenler için Milli Emlak’ın başlattığı kampanya, vadettiği uygun fiyatlarla alıcısını bekliyor.