Darende Belediyesi 7/24 Karla Mücadeleyle Kırsal Yolları Açıyor

Darende Belediyesi, etkili kar yağışı sonrası kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için Fen İşleri ekipleriyle 7/24 kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:36
Karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

Darende Belediyesi, etkili kar yağışının ardından kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde özellikle yüksek kesimler ve kırsal mahalle yollarında kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Ekipler, ana arterlerin yanı sıra mahalle ve bağlantı yollarını da açık tutarak ulaşım güvenliğini sağlıyor.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, çalışmaların 7/24 esasına göre sürdürüldüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerimiz sahada. Kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere ilçemizin her noktasında çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını isterken, acil durumlarda belediyeye ulaşabileceklerini ifade etti.

