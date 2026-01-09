Darende Belediyesi 7/24 Karla Mücadeleyle Kırsal Yolları Açıyor

Karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

Darende Belediyesi, etkili kar yağışının ardından kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde özellikle yüksek kesimler ve kırsal mahalle yollarında kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Ekipler, ana arterlerin yanı sıra mahalle ve bağlantı yollarını da açık tutarak ulaşım güvenliğini sağlıyor.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, çalışmaların 7/24 esasına göre sürdürüldüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerimiz sahada. Kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere ilçemizin her noktasında çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını isterken, acil durumlarda belediyeye ulaşabileceklerini ifade etti.

DARENDE BELEDİYESİ'NİN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR