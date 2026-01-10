Isparta Davraz'ta Suni Karlama ile Kayak Keyfi Devam Ediyor

Davraz Kayak Merkezi'nde zirvede kar yağışı başladı; alt kesimlerde yetersiz yağış nedeniyle ziyaretçiler suni karlama alanlarında kayak, snowboard ve kızak keyfi yapıyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 17:29
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 17:29
Zirvede başlayan kar yağışı alt kesimlerde yetersiz kalınca ziyaretçiler suni karla faaliyetlerini sürdürüyor

Davraz Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı özellikle zirvede kendini gösterdi. 2 bin 635 metre rakımlı zirvesi, hafif etkili yağışla birlikte beyaza büründü ve bazı noktalarda kar örtüsü oluştu.

Merkezin alt kısımlarında yeterli yağışın olmaması nedeniyle esas pistlerde kayak, snowboard ve tur kayağı yapılamıyor. Ziyaretçiler ise oluşturulan suni karlama alanlarında kızak, snowboard ve tur kayağı gibi aktivitelerini sürdürmeye devam ediyor.

Akdeniz Bölgesi'nin incisi olarak anılan Davraz'ta kar yağışının bölgede yarattığı hareketlilik, Isparta'da kış turizmine sinyal verdi. Yetkililer, önümüzdeki günlerde beklenen ilave karla birlikte mavi ve kırmızı pistlerin de ziyaretçilere açılacağını bildirdi.

Merkezin geçen sezon yaklaşık 280 bin ziyaretçi ağırladığı, bu sezon için hedefin ise 350 bin ziyaretçiye ulaşmak olduğu belirtildi.

Serik'ten gelen bir ziyaretçi ise "Şu an Davraz biraz rüzgarlı ama hava gayet güzel. Fiyatlar da oldukça normal. Tekrar geleceğiz. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

