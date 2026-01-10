Malatya'da Büyükşehir'ten Karla Mücadele Seferberliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 107 mahallede toplam 2 bin 475 km yolu ulaşıma açtı; ekipler yüzlerce personel ve çok sayıda iş makinesiyle 7/24 çalışıyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 18:07
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:07
Ekipler 7/24 sahada, yollar ulaşıma açılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklarını önceden tamamlayarak karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının başladığı andan itibaren sahaya inen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için yoğun şekilde çalışarak il genelinde 107 mahallede toplam 2 bin 475 kilometre yolu ulaşıma açtı.

İlçe bazında açılan yolların dağılımı şöyle: Akçadağ 717 kilometre, Arapgir 116 kilometre, Battalgazi 278 kilometre, Darende 46 kilometre, Hekimhan 324 kilometre, Kale 185 kilometre, Pütürge 370 kilometre ve Yeşilyurt 439 kilometre.

Çalışmalar, özellikle hastane, okul ve ana ulaşım arterlerinde yoğunlaştırılırken; mahalle bağlantı yolları ve kırsal bölgelerde de kar küreme, tuzlama ve solüsyonlama işlemleri aralıksız sürdürülüyor.

Rakımı yüksek kırsal mahalleler ile tipi nedeniyle yeniden kapanan yollarda da ekiplerin müdahaleleri devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce personel ve çok sayıda iş makinesiyle 7/24 esasına göre sahada görev yaparken, kar yağışının önümüzdeki günlerde artma ihtimaline karşı ekipler teyakkuz halinde beklemekte.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

