İstanbul'dan Batman'a Gönderilen Mektuplar Jandarmaya Moral Verdi

Batman İl Jandarma Komutanlığı'ndan paylaşım

İstanbul’da öğrenim gören öğrenciler tarafından Batman’da görev yapan jandarma personeline gönderilen mektuplar, görev başındaki personele ulaştırıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli personel, kendilerine gönderilen mektupları ilgiyle okudu.

"İstanbul’daki öğrencilerimizin göndermiş olduğu mektuplar, Batman’da görev yapan kahraman jandarma personelimize moral kaynağı olmuştur. Güzel yürekli evlatlarımıza teşekkür ediyor; sizleri çok seviyoruz, Allah’a emanet olun" ifadelerine yer verildi.

