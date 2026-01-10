İstanbul'dan Batman'a Gönderilen Mektuplar Jandarmaya Moral Verdi

İstanbul’daki öğrencilerin Batman’daki jandarma personeline gönderdiği mektuplar, görevdeki personele ulaşıp moral kaynağı oldu.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 18:50
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:50
Batman İl Jandarma Komutanlığı'ndan paylaşım

İstanbul’da öğrenim gören öğrenciler tarafından Batman’da görev yapan jandarma personeline gönderilen mektuplar, görev başındaki personele ulaştırıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli personel, kendilerine gönderilen mektupları ilgiyle okudu.

"İstanbul’daki öğrencilerimizin göndermiş olduğu mektuplar, Batman’da görev yapan kahraman jandarma personelimize moral kaynağı olmuştur. Güzel yürekli evlatlarımıza teşekkür ediyor; sizleri çok seviyoruz, Allah’a emanet olun" ifadelerine yer verildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

