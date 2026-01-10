Samsun'da Fırtına Uyarısı: Rüzgar 75-80 km/saate Çıkabilir

Samsun ve çevreleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun ve çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Beklenen şiddet

Yapılan son değerlendirmelere göre, güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın zamanla etkisini artırarak fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, rüzgarın saatte 40-70 kilometre hızla, yer yer ise 75-80 kilometre'ye ulaşabileceği belirtildi.

Etkili olacağı süre

Kuvvetli fırtınanın 11 Ocak pazar saat 12.00’ye kadar etkili olacağı bildirildi.

Vatandaşlara uyarılar

Yetkililer, fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, SAMSUN VE ÇEVRELERİ İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISINDA BULUNDU.