Demlikteki son çayı sakın lavaboya dökmeyin! Meğer bu işler için biçilmiş kaftanmış

Demlikte son kalan çayları çöpe attığınıza çok pişman olacaksınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEMLİKTEKİ ÇAYIN FAYDALARI

Demlikte kalan son çay posasını çöpe dökmek yerine birçok alanda kullanabilirsiniz. Çay posası süzülerek soğuyan dem boğaz ağrıları için gargara şeklinde kullanılabilir. Deride oluşan yaraların, ciltteki yaraların temizlenmesi için de çayı pamuk yardımıyla bu bölgelere sürebilirsiniz. Demlikte kalan kullanılan ıslak çay poşetleri yanık olan bölgelere uygulanırsa acıyı hafifletir. Saçınızı yıkadıktan sonra bir çaydanlık ılık çayla durularsanız saçlarınız parlak olacaktır. Saksıda baktığınız bitkilerinizin daha çabuk büyümesini istiyorsanız çay demini saksı dibine dökebilirsiniz. Eğer diş etlerinizde kanama problemi varsa veya yeni diş çektirdiyseniz soğuk suyla ıslatılan çay poşetlerini bu bölgeye uygulayarak acınızdan kurtulabilirsiniz. Şöminede oluşan külleri temizlemek için ıslak çay demi dökebilirsiniz ve küller uçmadan temizleyebilirsiniz.





Aynaların parlaklığı için de kalan çay demi soğuk suyla sulandırılarak kullanılabilir. Bu karışımı ahşap temizliğinde de kullanabilirsiniz. Et marinelerinde de çay kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı çay ılık suyla 5 dakika kadar demlendirilir. Demi süzülür ve yarım bardak esmer şekerle karıştırılır. Bu arada et sarımsak, soğan ve baharatlarla bir kaba alınır ve üstüne karışım dökülür. Bu sayede etiniz yumuşacık pişecektir. Eğer ayak kokusundan şikayetçiyseniz demlenen çayla karıştırdığınız ılık suya ayaklarınızı 20 dakika koyabilirsiniz ve kokudan tamamen kurtulabilirsiniz. İki tane çay poşeti ılık suda ıslatılır ve gözlerin üstünde 20 dakika kadar bekletilir. Çayın içindeki maddeler gözlerdeki şişliği alacaktır. Saçlarınızı doğal rengine çevirmeye çalışıyorsanız üç çay poşetini bir bardak suda demleyip taze ya da kuru şekilde bir yemek kaşığı adaçayı ve biberiye ekleyerek bir gün bekletip saçları şampuanla yıkadıktan sonra saçınızın üstüne bu karışımı uygulayarak saçlarınızı doğal rengine döndürebilirsiniz. Taze demlenen çayla ahşap mobilyalarınızı ya da zeminleri temizleyerek alanlarınızın parlak olmasını sağlayabilirsiniz. Kaynayan çayı bir kaba koyup buharını gözünüze doğru gelecek şekilde ayarlayabilir ya da ılık çaya batırılan pamuğu gözlerinize uygulayabilirsiniz ve çapaklardan kurtulabilirsiniz. Demlikte kalan çay posalarını kurutup kap içinde buzdolabının orta rafına koyarak kötü kokulardan kurtulabilirsiniz.