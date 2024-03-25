Bist 100
9.174,49 0%
DOLAR
32,15 0,56%
EURO
34,79 0,52%
ALTIN
2.227,88 0,6%

Demlikteki son çayı sakın lavaboya dökmeyin! Meğer bu işler için biçilmiş kaftanmış

Demlikte kalan çayı çöpe atmak yerine bu alanlarda kullanabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 07:58
Demlikteki son çayı sakın lavaboya dökmeyin! Meğer bu işler için biçilmiş kaftanmış

Demlikte son kalan çayları çöpe attığınıza çok pişman olacaksınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEMLİKTEKİ ÇAYIN FAYDALARI

Demlikte kalan son çay posasını çöpe dökmek yerine birçok alanda kullanabilirsiniz. Çay posası süzülerek soğuyan dem boğaz ağrıları için gargara şeklinde kullanılabilir. Deride oluşan yaraların, ciltteki yaraların temizlenmesi için de çayı pamuk yardımıyla bu bölgelere sürebilirsiniz. Demlikte kalan kullanılan ıslak çay poşetleri yanık olan bölgelere uygulanırsa acıyı hafifletir. Saçınızı yıkadıktan sonra bir çaydanlık ılık çayla durularsanız saçlarınız parlak olacaktır. Saksıda baktığınız bitkilerinizin daha çabuk büyümesini istiyorsanız çay demini saksı dibine dökebilirsiniz. Eğer diş etlerinizde kanama problemi varsa veya yeni diş çektirdiyseniz soğuk suyla ıslatılan çay poşetlerini bu bölgeye uygulayarak acınızdan kurtulabilirsiniz. Şöminede oluşan külleri temizlemek için ıslak çay demi dökebilirsiniz ve küller uçmadan temizleyebilirsiniz. 

çay posasını bir daha çöpe atmayacaksınız

Aynaların parlaklığı için de kalan çay demi soğuk suyla sulandırılarak kullanılabilir. Bu karışımı ahşap temizliğinde de kullanabilirsiniz. Et marinelerinde de çay kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı çay ılık suyla 5 dakika kadar demlendirilir. Demi süzülür ve yarım bardak esmer şekerle karıştırılır. Bu arada et sarımsak, soğan ve baharatlarla bir kaba alınır ve üstüne karışım dökülür. Bu sayede etiniz yumuşacık pişecektir. Eğer ayak kokusundan şikayetçiyseniz demlenen çayla karıştırdığınız ılık suya ayaklarınızı 20 dakika koyabilirsiniz ve kokudan tamamen kurtulabilirsiniz. İki tane çay poşeti ılık suda ıslatılır ve gözlerin üstünde 20 dakika kadar bekletilir. Çayın içindeki maddeler gözlerdeki şişliği alacaktır. Saçlarınızı doğal rengine çevirmeye çalışıyorsanız üç çay poşetini bir bardak suda demleyip taze ya da kuru şekilde bir yemek kaşığı adaçayı ve biberiye ekleyerek bir gün bekletip saçları şampuanla yıkadıktan sonra saçınızın üstüne bu karışımı uygulayarak saçlarınızı doğal rengine döndürebilirsiniz. Taze demlenen çayla ahşap mobilyalarınızı ya da zeminleri temizleyerek alanlarınızın parlak olmasını sağlayabilirsiniz. Kaynayan çayı bir kaba koyup buharını gözünüze doğru gelecek şekilde ayarlayabilir ya da ılık çaya batırılan pamuğu gözlerinize uygulayabilirsiniz ve çapaklardan kurtulabilirsiniz. Demlikte kalan çay posalarını kurutup kap içinde buzdolabının orta rafına koyarak kötü kokulardan kurtulabilirsiniz. 

İLGİLİ HABERLER

Banka 1.000 TL'den vazgeçti! ''Paraiste'' 'yene harcadığı kadarını geri ödüyor

Banka 1.000 TL'den vazgeçti! ''Paraiste'' 'yene harcadığı kadarını geri ödüyor

31 Mart sonrası bu ürünlere zam kapıda! Stok yapmayan zamdan nasibini alacak

31 Mart sonrası bu ürünlere zam kapıda! Stok yapmayan zamdan nasibini alacak

Bankalar genç yaşlı ayırmıyor! Bu şartı sağlayan herkese 5000 TL destek müjdesi verildi

Bankalar genç yaşlı ayırmıyor! Bu şartı sağlayan herkese 5000 TL destek müjdesi verildi

Banka hesabında parası olanlar hemen bunu yapsın! O tarihten sonra hesaptaki tüm para silinecek

Banka hesabında parası olanlar hemen bunu yapsın! O tarihten sonra hesaptaki tüm para silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
2
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
3
Muhtarlıklara KPSS'siz sekreter alımı yapılacak! Personel alımı şartları belli oldu
4
1 kilo beyaz peynir 109 TL'ye düştü! O tarihte BİM'de dev indirim başlıyor
5
Bunu yapan ev sahipleri köşeye sıkıştı! Artık 90 bin TL ceza ödemek zorunda kalacaklar
6
Belgelerini getirene iş kapıları açıldı! Üniversiteye KPSS'siz personel alımı başladı
7
Tembellikte master yapmış 3 burç! Gün boyu evden çıkmak istemiyorlar

Bu yöntemi öğrenince bir daha küflenmiş ekmek görmeyeceksiniz!

Buzluktaki kıymayı saatlerce beklemeye son! Bu yöntemle donmuş kıyma 10 dakikada çözülecek

Bankalar genç yaşlı ayırmıyor! Bu şartı sağlayan herkese 5000 TL destek müjdesi verildi

Emeklilere asgari ücret ayarı yolda! Meclis kapısına dayandı: O tarihe dikkat!

350 TL'ye tencere, 200 TL'ye tava... A101 28 Mart indirimleri mutfakları yeniletiyor

Ramazan da kırmızı et desteği: Başvuracak olan vatandaşa kasaplardan verilecek

Banka hesabında parası olanlar hemen bunu yapsın! O tarihten sonra hesaptaki tüm para silinecek

Banka 1.000 TL'den vazgeçti! ''Paraiste'' 'yene harcadığı kadarını geri ödüyor

Demlikteki son çayı sakın lavaboya dökmeyin! Meğer bu işler için biçilmiş kaftanmış

31 Mart sonrası bu ürünlere zam kapıda! Stok yapmayan zamdan nasibini alacak

41 kere maşallah sözünün gizemi ortaya çıktı! Meğer bu yüzden deniyormuş

Tarım Kredi Market indirimi nirvanaya çıkardı! O ürünlerde yüzde 40'a varan süper Ramazan indirimi