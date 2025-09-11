Deniz Say'dan 'Bir Zamanlar Başka Şey' — Atık Malzemelerle 41 Eser Sokratin'de

Deniz Say'dan 'Bir Zamanlar Başka Şey' Sokratin Arts and Culture'de

Sergi ve içerik

Sanatçı Deniz Say'ın atık malzemelerden ürettiği eserlerin yer aldığı kişisel sergisi "Bir Zamanlar Başka Şey" açıldı. Sokratin Arts and Culture ev sahipliğinde düzenlenen sergi, sanatçının yıllardır biriktirdiği giysi, ambalaj, dergi ve gündelik malzemeleri dönüştürerek oluşturduğu 41 eser'i bir araya getiriyor.

Açılış konuşması

Pınar Kandemir, organizasyonu düzenleyen Sokratin Arts and Culture Kurucusu olarak yaptığı konuşmada, "Sanatı toplumun her katmanına yaymaya çalışıyoruz. Bütün gayretimiz bunun için. Dolayısıyla kurulduğumuz günden beri bir sanat galerisi olmanın çok ötesinde işlev sunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kandemir, ayrıca "Bir sanatçı için aynı teknik ve aynı durağan kalıplarla devam etmek yerine farklı arayışlar içinde olmanın 'çok büyük cesaret işi' olduğunu" belirterek, "Biz burada iki ay süresince Deniz Say'ın eserlerine ev sahipliği yapacağız. Bu sürede özellikle öğrencileri burada ağırlayarak geri dönüşüm, ileri dönüşüm, çevre duyarlılığı noktasında pek çok aktivite yürüteceğiz." dedi.

Sanatçının yaklaşımı

Sanatçı Deniz Say, AA muhabirine yaptığı açıklamada serginin fikrini şöyle özetledi: "Sergi aslında çok basit ama bir yandan da çok güçlü bir düşünceden doğdu. Hayatın içindeki her şey aslında bir zamanlar başka bir şeydi. Hiçbir şey tamamen yok olmuyor, her şey, bir şeye dönüşüyor."

Say, çalışmalarında atık malzemeleri kullandığını vurgulayarak, "Atık malzemeleri işlevlerinden soyutlayıp onlara sanat eserleri içinde yer veriyorum. Onlara farklı bir hayat vermiş ya da ikinci bir şans vermiş gibi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Renklerin ve dokuların sürecin ilerleyen aşamalarında ortaya çıktığını belirten Say, kendisi için esas olanın kullanılan atık malzeme olduğunu söyledi. Çalışmalarının hem estetik hem de etik bir boyutu bulunduğunu ifade eden sanatçı, eserleriyle dünyanın karşı karşıya olduğu atık sorununa dikkat çekmeyi amaçladığını belirtti.

Say, izleyici deneyimi hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Bazen gündelik malzemeleri tanınmaz hale getiriyorum. İzleyici resmin karşısına geçtiğinde bazen hangi malzemeyi kullandığımı anlıyor, bazen de anlayamıyor. Bir şekilde şaşırıyor, bu benim çok hoşuma gidiyor."

Sanatçı ayrıca, "Benim çöpe atmadığım o nesneler, bir sanat eserinin içinde daha değerli bir hale geldiler. 'Acaba sizler de bu atık olarak gördüğünüz şeyleri atmasaydınız, başka bir yerlerde kullansaydınız olabilir miydi?' diye bir soru işaretiyle baş başa bırakıyorum izleyiciyi." sözleriyle izleyicide farkındalık yaratmayı hedeflediğini ifade etti.

Ziyaret bilgileri

Sergi, 16 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçı Deniz Say'ın atık malzemeleri kullanarak kişisel sergisi "Bir Zamanlar Başka Şey" sanatseverlerle buluştu. Sokratin Arts and Culture ev sahipliğinde gerçekleşen sergi, sanatçının yıllardır biriktirdiği giysi, ambalaj, dergi ve gündelik malzemeleri dönüştürerek oluşturduğu 41 eseri bir araya getirdi. Sanatçı Deniz Say, sergi açılışı öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.