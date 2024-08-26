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Denizli'de Down Sendromlu Esra'nın Düğün Hayali Gerçekleşti

Esra Çolak'ın gelinlik giyme hayali ailesi tarafından düzenlenen düğünle gerçek oldu. Güzellik ve sevgi dolu bir organizasyonla kutlandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 02:22
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 02:46
Denizli'de Down Sendromlu Esra'nın Düğün Hayali Gerçekleşti

Down Sendromlu Esra'nın Düğün Hayali Gerçekleşti

Denizli'nin Uldan ilçesi, Down sendromlu Esra Çolak için unutulmaz bir düğün törenine sahne oldu. Alandız Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Esra, gelinlik giyme hayalini ailesinin düzenlediği özel bir organizasyonla gerçeğe dönüştürdü.

Düğün Töreninin Ayrıntıları

Esra'nın düğün hayali, davetiye basımından gelin arabasına, kına gecesinden düğün pastasına kadar her ayrıntının düşünülmesiyle gerçekleştirildi. Organizasyon, belediyenin sosyal tesisinde gerçekleştirilen sembolik bir törenle kutlandı.

İlk Dans ve Aile Duyguları

Esra, gelinliğiyle babası Ayhan Çolak ile birlikte sahneye çıkarak davetlilerin alkışları eşliğinde ilk dansını gerçekleştirdi. Ayhan Çolak, "Kızımın hayalini gerçeğe dönüştürmekten mutluyuz. Düğünlerde 'ben de düğün yapacağım' diye bir hevesi vardı. Bu nedenle böyle bir organizasyon düzenledik," dedi.

Hayalin Gerçekleşmesi İçin Çalışmalar

Esra'nın annesi Huriye Çolak, "Kızımızın hayali gelin olmaktı, evde her gün düğün yapıyordu. Bu eğlenceyle onun hayalini gerçekleştirmek istedik," açıklamasında bulundu. Ablası Ebru Çolak ise, "Her detayı düşünerek kınasını yaptık ve güzel bir düğün organize ettik," şeklinde konuştu.

Gece Boyunca Eğlence Dolu Anlar

Esra Çolak, müzik eşliğinde davetlileriyle birlikte gece boyunca keyifli anlar yaşadı. Bu özel düğün, kadın ve erkeğin evrensel mutluluğunun yanı sıra, ailenin birlikteliği ve sevgi dolu bir ortamda kutlandı.

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni...

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni düzenlendi. Davetiye basımı, gelin arabası, kına gecesi gibi her ayrıntının düşünüldüğü organizasyonda belediyenin sosyal tesisinde sembolik düğün töreni yapıldı.

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni...

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni düzenlendi. Davetiye basımı, gelin arabası, kına gecesi gibi her ayrıntının düşünüldüğü organizasyonda belediyenin sosyal tesisinde sembolik düğün töreni yapıldı.

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni...

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni düzenlendi. Davetiye basımı, gelin arabası, kına gecesi gibi her ayrıntının düşünüldüğü organizasyonda belediyenin sosyal tesisinde sembolik düğün töreni yapıldı.

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni...

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni düzenlendi. Davetiye basımı, gelin arabası, kına gecesi gibi her ayrıntının düşünüldüğü organizasyonda belediyenin sosyal tesisinde sembolik düğün töreni yapıldı.

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni...

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni düzenlendi. Davetiye basımı, gelin arabası, kına gecesi gibi her ayrıntının düşünüldüğü organizasyonda belediyenin sosyal tesisinde sembolik düğün töreni yapıldı.

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni...

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni düzenlendi. Davetiye basımı, gelin arabası, kına gecesi gibi her ayrıntının düşünüldüğü organizasyonda belediyenin sosyal tesisinde sembolik düğün töreni yapıldı.

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni...

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni düzenlendi. Davetiye basımı, gelin arabası, kına gecesi gibi her ayrıntının düşünüldüğü organizasyonda belediyenin sosyal tesisinde sembolik düğün töreni yapıldı.

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni...

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni düzenlendi. Davetiye basımı, gelin arabası, kına gecesi gibi her ayrıntının düşünüldüğü organizasyonda belediyenin sosyal tesisinde sembolik düğün töreni yapıldı.

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni...

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni düzenlendi. Davetiye basımı, gelin arabası, kına gecesi gibi her ayrıntının düşünüldüğü organizasyonda belediyenin sosyal tesisinde sembolik düğün töreni yapıldı.

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni...

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni düzenlendi. Davetiye basımı, gelin arabası, kına gecesi gibi her ayrıntının düşünüldüğü organizasyonda belediyenin sosyal tesisinde sembolik düğün töreni yapıldı.

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni...

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni düzenlendi. Davetiye basımı, gelin arabası, kına gecesi gibi her ayrıntının düşünüldüğü organizasyonda belediyenin sosyal tesisinde sembolik düğün töreni yapıldı.

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