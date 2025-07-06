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Denizli'de Down Sendromlu İki Kızın Gelin Olma Hayali Gerçekleşti

Denizli'de down sendromlu Gülizar ve Selma'nın gelin olma hayalleri, temsili düğünle gerçeğe dönüştü.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 15:56
Denizli'de Down Sendromlu İki Kızın Gelin Olma Hayali Gerçekleşti

Gelin Olma Hayali Temsili Düğünle Gerçekleşti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan down sendromlu Gülizar Kızılhan ve Selma Erfidan'ın uzun zamandır bekledikleri gelin olma hayali, düzenlenen temsili düğünle gerçeğe dönüştü.

Ailelerin Destekle Düğün Hazırlıkları Başladı

Hacıkaplanlar Mahallesi'nde yaşayan Kızılhan ve Erfidan aileleri, kızlarının bu özel gününe kavuşmaları için mahalle muhtarı Necdet Kunduracı aracılığıyla Pamukkale Belediyesine başvurdu. Belediyenin sağladığı destekle, Kınıklı Mahallesi'ndeki Pamuk Kafe'de bir düğün organizasyonu gerçekleştirildi.

Saç ve Makyaj, Gelinlik Eşliğinde Özel Bir Gün

Mahalle kuaförü tarafından saç ve makyajları yapılan Gülizar Kızılhan (35) ve Selma Erfidan (42), gelinliklerini giyerek düğün salonuna doğru yola çıktılar. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, gelin adaylarını ellerinden tutarak salona getirdi.

Eğlenceler ve İnanılmaz Anlar

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı bu özel etkinlikte, Kızılhan ve Erfidan, Başkan Ertemur ve yakınlarıyla birlikte dans ettiler. Kına ekibi tarafından düzenlenen gösterilerin ardından, gelin olmanın verdiği mutlulukla kına yakma merasimi gerçekleşti.

Takı Töreni ve Doyasıya Eğlence

Misafirlerin katılımıyla yapılan takı töreninde, Kızılhan ve Erfidan'a para ve takı hediyeleri verildi. Gece boyunca bütün davetlilerle birlikte doyasıya eğlenerek bu özel anı kutladılar.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan down sendromlu Gülizar Kızılhan ve Selma Erfidan'ın gelin...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan down sendromlu Gülizar Kızılhan ve Selma Erfidan'ın gelin olma hayali, temsili düğünle gerçek oldu. Düğünde kızlara Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur (ortada) temsili düğüne katıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan down sendromlu Gülizar Kızılhan ve Selma Erfidan'ın gelin...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan down sendromlu Gülizar Kızılhan ve Selma Erfidan'ın gelin olma hayali, temsili düğünle gerçek oldu. Düğünde kızlara Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur (ortada) temsili düğüne katıldı.

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