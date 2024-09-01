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Denizli'de Traktörle Sünnet Düğünü Yapıldı

Denizli'de çiftçilik yapan bir ailenin, oğulları için traktörle düzenlediği sünnet düğünü ilgi çekti.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 17:22
Denizli'de Traktörle Sünnet Düğünü Yapıldı

Denizli'de Farklı Bir Sünnet Düğünü

Denizli'nin Buldan ilçesinde, sünnet düğünlerinde görülen geleneklerin dışında bir kutlama yapıldı. Alacaoğlu Mahallesi'nde yaşayan Kenan ve Hanife Çiftçi çifti, oğulları 8 yaşındaki Aziz Emir Çiftçi için sünnet düğününü traktörle gerçekleştirme kararı aldı.

Traktör Süslemeleri Hazırlandı

Etkinlik, Talat Tarakçı Parkı'nda düzenlendi. Aile, sünnet aracı olarak seçtikleri traktörü tül ve balonlarla donatarak göz alıcı bir hale getirdi. Ayrıca, Aziz Emir’in ismi de traktörün üzerine yazılarak merasime özel bir dokunuş sağlandı. Baba Kenan Çiftçi'nin Duyguları

Baba Kenan Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğlum, traktörü sünnet arabası olarak çok istedi. Bizim mesleğimiz de çiftçilik, onunla birlikte traktör kullanmasını çok seviyoruz. Şu anda da soyadımız Çiftçi, bu kültürü devam ettirdiğimiz için mutluyuz," diye konuştu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, çiftçilik yapan Kenan-Hanife Çiftçi çifti, oğulları 8 yaşındaki Aziz...

Denizli'nin Buldan ilçesinde, çiftçilik yapan Kenan-Hanife Çiftçi çifti, oğulları 8 yaşındaki Aziz Emir'in sünnet düğününde araç olarak traktörü tercih etti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, çiftçilik yapan Kenan-Hanife Çiftçi çifti, oğulları 8 yaşındaki Aziz...

Denizli'nin Buldan ilçesinde, çiftçilik yapan Kenan-Hanife Çiftçi çifti, oğulları 8 yaşındaki Aziz Emir'in sünnet düğününde araç olarak traktörü tercih etti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, çiftçilik yapan Kenan-Hanife Çiftçi çifti, oğulları 8 yaşındaki Aziz...

Denizli'nin Buldan ilçesinde, çiftçilik yapan Kenan-Hanife Çiftçi çifti, oğulları 8 yaşındaki Aziz Emir'in sünnet düğününde araç olarak traktörü tercih etti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, çiftçilik yapan Kenan-Hanife Çiftçi çifti, oğulları 8 yaşındaki Aziz...

Denizli'nin Buldan ilçesinde, çiftçilik yapan Kenan-Hanife Çiftçi çifti, oğulları 8 yaşındaki Aziz Emir'in sünnet düğününde araç olarak traktörü tercih etti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, çiftçilik yapan Kenan-Hanife Çiftçi çifti, oğulları 8 yaşındaki Aziz...

Denizli'nin Buldan ilçesinde, çiftçilik yapan Kenan-Hanife Çiftçi çifti, oğulları 8 yaşındaki Aziz Emir'in sünnet düğününde araç olarak traktörü tercih etti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, çiftçilik yapan Kenan-Hanife Çiftçi çifti, oğulları 8 yaşındaki Aziz...

Denizli'nin Buldan ilçesinde, çiftçilik yapan Kenan-Hanife Çiftçi çifti, oğulları 8 yaşındaki Aziz Emir'in sünnet düğününde araç olarak traktörü tercih etti.

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