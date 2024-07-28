Depremzede Çocuklara Renkli Tıraş Deneyimi

Hatay'da Çocuklar İçin Yeni Bir Umut

Hatay'da meydana gelen deprem sonucu iş yeri yıkılan çocuk berberi Fikret Demirkol, Türk Kızılay'ının desteğiyle prefabrik bir dükkan açtı. Yeni iş yerini renkli oyuncaklar ve çizgi film karakterleri ile süsleyen Demirkol, çocukların mutlu bir ortamda tıraş edilmesini sağlıyor.

Deprem Sonrası Yeniden Başlamak

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından işini kaybeden 54 yaşındaki Demirkol, merkez Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde bulunan dükkanının yıkılmasının ardından AFAD’a başvurarak yeni bir iş yeri açtı. Sekiz ay önce prefabrik çarşıda işbaşı yapan Demirkol, çocuklarına bir şeyler katma özlemiyle dolup taşıyor.

Mutluluk ve Gülümseme ile Dolu Bir Ortam

Yeni iş yerinde çocukların tıraş koltukları birer araba şeklinde tasarlandı. Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burayı açtıktan sonra önceki müşterilerim gelmeye başladı. Çocuklar burada kendi oyuncakları, şekeri ve balonlarıyla vakit geçirirken ben de onları tıraş ediyorum," ifadelerini kullandı.

Müşterilerin Yorumları

Fikret Demirkol'un yeni dükkanında çocuğunu tıraşa getiren Emek Edipoğlu, "Oğlum burada kendini mutlu hissediyor, oyuncaklarla daha rahat tıraş oluyor. Tıraş sonunda da çocuklara şeker ve balon veriyor," dedi. Fatma Öztürk de torununu berbere getirerek, Demirkol'un ortamını beğendiğini dile getirdi.

Teşekkür Mesajı

Fikret Demirkol, yeniden çocuklara hizmet verebilmenin mutluluğunu ifade ederek, çarşı projesinde emeği geçenlere ve Türk Kızılay'a teşekkürlerini iletti. Böylece, küçüklerin gülümsemesi, Demirkol için büyük bir mutluluk kaynağı olmaya devam ediyor.