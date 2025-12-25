Derince'de başıboş köpekler tedirgin ediyor: 'Bazen 30’a yakın'

Derince'de başıboş köpekler tedirgin ediyor

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, Yenikent Mahallesi sınırları içinde bulunan Derince Belediye Spor Tesisleri ve Çenedere Mesire Alanı çevresindeki ağaçlık alana yerleşen çok sayıda başıboş köpek, vatandaşların tepkisini çekti.

Mahalle sakinleri, sürü halinde dolaşan köpeklerin özellikle okula giden çocuklar ve sporcuları tedirgin ettiğini söylüyor.

Vatandaşların şikayeti: 'Köpekler aşırı derecede fazla'

Mahalle sakini Nuran Uzunoğlu, bölgedeki durumu şu sözlerle anlattı: "Köpeklerin yanından kimse rahatça işe gidemiyor. Köpekler aşırı derecede fazla, aşiret gibi dolaşıyorlar. Bazen 30’a yakın köpeği birlikte görüyoruz. Ben saldırıya uğramadım ama saldırıya uğrayan çok kişi var. Özellikle çocuklara saldırıyorlar. Zabıtaya bildirdik, ’Aşıları yapıldı’ deniliyor. Aşıyla ne alakası var? Köpekler toplanıp barınağa götürülsün istiyoruz. Hayvanları seviyoruz ama insanlar da mağdur edilmesin. Barınak yapılsın, lokantalardan artan yemekler oraya götürülsün. Yenikent pazarına giderken bu yollar çok tenha, sürekli korku içinde yürüyoruz."

Saldırı iddiası: 'Dün yeğenime saldırdılar'

Zehra Kurt ise yaşanan bir saldırı girişimini anlatarak, "Dün köpekler önce yeğenime saldırdı. O sırada bir hanımefendi müdahale ederek yeğenimi kurtardı. Daha sonra eşimle yeğenim köpekleri görüntüledi. Burada oturduğumuz için durumu sürekli görüyoruz. Bu bölgede çok sık saldırı oluyor" dedi.

