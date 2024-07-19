Devlet memuru olmak için büyük fırsat! KPSS puanıyla 1.816 memur alımı

KPSS 2024/1 merkezi yerleşim işlemleri ve atama gereklilikleri 2024 yılı ilk çeyreği çerçevesinde ÖSYM Ölçme, Seçme ve Uyum Merkezi'nde yürütülmektedir. Bu çerçevede; lise, önlisans ve lisans mezunu olarak 1816 memur alımına ilişkin tüm detayları ve işe alım sürecini içeren yazımız aşağıda yer almaktadır.

"1.816 memur alım kontenjanı"





155'i ortaöğretim hedefi, 615'i mesleki eğitim hedefi ve 1.046'sı üniversite hedefi olmak üzere 1.816 kalıcı memur alımı hedefi bulunmaktadır. Personel alımında birçok kurum için önemli kriterleri ve pozisyonları sizlerle paylaştık.

KPSS tercih başvuruları

Adaylar, KPSS-2024/1 öncelik kılavuzundaki kriter ve koşullarla ÖSYM AİS web sitesi üzerinden başvuru yapacaklardır. Başvurular 18 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılabilecek.

Aday ödemeleri ve işlemlerinin 19 Temmuz 2024 tarihine kadar da yapılabileceği belirtildi. 19 Temmuz 2024 mesai saatine kadar ilgili bankalardan yapılabileceği gibi ÖSYM'nin ödeme sisteminden saat 23.59'a kadar da yapılabilecek.

KPSS 2024/1 tercih kılavuzuna https://www.osym.gov.tr/TR,29493/kpss-20241-bazi-kamu-kurum-ve-kuruluslarinin-kadro-ve-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html adresinde ulaşabilirsiniz..