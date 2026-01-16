Devrek’te Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Devrek ilçesinin merkez ve köylerinde yaşayan vatandaşlar Miraç Kandili’ni coşkuyla idrak etti. İlçede Merkez İbrahim Ağa Camii’nde düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleşti.

İlçe Müftüsü Murat Mutlu'nun Mesajı

Devrek İlçe Müftüsü Murat Mutlu gecenin önemini cemaate şöyle aktardı:

"Sevgili Peygamberimiz (sav), Miraç’tan bizlere üç büyük hediyeyle dönmüştür. Birincisi, günde beş defa Rabbimizle buluşma imkânı veren ve \"müminin mirac’ı\" olarak ifade edilen namaz; ikincisi, Bakara Suresi’nin son ayetleri ve üçüncüsü ise tevhid inancına sahip olan herkesin ebedi kurtuluşa ereceği müjdesidir. Miraç bizlere, Cenab-ı Hakk’ın kullarına sevgi ve rahmet nazarıyla bakabilme imkânı sunar. Dua da bir miraçtır ve dua, Allah ile kul arasında kurulan yüce bir bağdır; insanın bu dünyadaki yalnızlığını gideren en büyük buluşmadır. Allah’ın sonsuz merhamet kapısını dua ve niyazla buluşturmak için Miraç Gecesi’nin büyük bir fırsat olduğunu unutmamalıyız. Bu vesileyle ilçemiz müftülüğünce bu geceye mahsus ilçemizde bulunan tüm camilerimizde Kur’an-ı Kerim tilaveti, vaaz, Mevlid-i Şerif ve hatim duasından oluşan programlar tertip etmiş bulunuyoruz. Bu duygularla başta Devrek ilçemiz olmak üzere ülkemizde ve dünyada yaşayan bütün Müslümanların Miraç Kandilini tebrik ediyor; bu mübarek gecede Cenab-ı Hakk’a açılan ellerin ve yapılan duaların, bütün İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum."

Düzenlenen programın ardından hayırsever vatandaşlar tarafından cami cemaatine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

KANDİL NEDENİYLE VATANDAŞLAR CAMİLERE AKIN ETTİLER