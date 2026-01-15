Edirne'de Miraç Kandili Camilerde Dualarla İdrak Edildi

Edirne'de Miraç Kandili, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli Cami başta olmak üzere kent genelindeki camilerde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla idrak edildi.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 22:56
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 22:59
Edirne'de Miraç Kandili Camilerde Dualarla İdrak Edildi

Edirne'de Miraç Kandili Camilerde Dualarla İdrak Edildi

Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli Cami başta olmak üzere vatandaşlar ibadette buluştu

Edirne genelinde Miraç Kandili dolayısıyla camilerde özel programlar düzenlendi. Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli Cami başta olmak üzere kent merkezindeki birçok camide vatandaşlar bir araya gelerek kandili karşıladı.

Eski Cami’de gerçekleştirilen kandil programında Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Katılımcılar, birlikte yapılan tilavet ve dualarla gecenin manevi atmosferini paylaştı.

Programlara katılan vatandaşlar namaz kılarak dua etti. Camiler dolarken, halk Miraç Kandili’nin huzur ve coşkusunu hep birlikte yaşadı.

İbadetlerini yerine getirmenin sevincini dile getiren vatandaşlar, kandilin birlik ve huzur mesajını vurguladı.

Programların ardından cami çıkışında katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.

EDİRNE’DE MİRAÇ KANDİLİ İDRAK EDİLDİ

EDİRNE’DE MİRAÇ KANDİLİ İDRAK EDİLDİ

EDİRNE’DE MİRAÇ KANDİLİ İDRAK EDİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Devrek’te Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi
2
Adıyaman'da 7 Mahallede Eş Zamanlı Asfalt ve Yol Onarımı
3
Edirne'de Miraç Kandili Camilerde Dualarla İdrak Edildi
4
Şanlıurfa'da Eksi Derecelerde Sokakta Kalan Aileye Vali Hasan Şıldak'tan Müdahale
5
Miraç Kandili Hakkari'de Ulu Camii ve Köylerde Coşkuyla İdrak Edildi
6
Şanlıurfa'da Miraç Kandili: Balıklıgöl'de Dualar ve Mevlid
7
Kilis'te Miraç Kandili'nde Camiler Doldu: Hacı Faruk Kayabaş Camii'nde Yoğunluk

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları