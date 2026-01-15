Edirne'de Miraç Kandili Camilerde Dualarla İdrak Edildi

Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli Cami başta olmak üzere vatandaşlar ibadette buluştu

Edirne genelinde Miraç Kandili dolayısıyla camilerde özel programlar düzenlendi. Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli Cami başta olmak üzere kent merkezindeki birçok camide vatandaşlar bir araya gelerek kandili karşıladı.

Eski Cami’de gerçekleştirilen kandil programında Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Katılımcılar, birlikte yapılan tilavet ve dualarla gecenin manevi atmosferini paylaştı.

Programlara katılan vatandaşlar namaz kılarak dua etti. Camiler dolarken, halk Miraç Kandili’nin huzur ve coşkusunu hep birlikte yaşadı.

İbadetlerini yerine getirmenin sevincini dile getiren vatandaşlar, kandilin birlik ve huzur mesajını vurguladı.

Programların ardından cami çıkışında katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.

