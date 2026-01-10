Eskişehir'de Çatıda 'Mahsur' Gibi Bağıran Kedi Yine Görüntülendi

Gar çatısında başlayan oyun bu kez de ilgi çekti

Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde çatıda mahsur kalmış gibi bağırıp kendisini kurtarmaya çalışan gençlerle oyun oynayan yaramaz kedi, aynı şeyi bir kez daha yaparken görüntülendi.

Komik olay, Eskişehir Tren İstasyonu’nda meydana gelmişti. Garın çatısından bağıran bir kedinin mahsur kaldığını zanneden gençler, hayvanı kurtarmak için seferber olmuş ancak operasyonları 'başarısız' sonuçlanmıştı. O anlara ait görüntüler izleyenleri gülümsetmişti.

Aynı kedi, geçtiğimiz gün yine çatıda mahsur kalmış gibi bağırarak çevreden geçenlerin dikkatini çekti. Vatandaşların kurtarmak için uğraştığı hayvan, bir kez daha insanlarla oyun oynarken kameraya yansıdı.

Ertesi gün ise yaramaz kedinin garın içerisindeki oturaklarda bulunduğu ve vatandaşlara kendisini sevdirdiği görüldü.

