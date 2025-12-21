DOLAR
Dicle Devlet Hastanesi Kadın Çalışanlarından Mehmet Aküzüm’e Teşekkür Ziyareti

Dicle İlçe Devlet Hastanesi'nden kadın çalışanlar, HAK-İŞ İl Başkanı Mehmet Aküzüm'ü ziyaret ederek teşekkür edip başarı diledi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:51
Kadın çalışanlar yoğun çalışmalarında başarı dileklerini iletti

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan kadın çalışanlar, HAK-İŞ İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm'ü ziyaret etti.

Ziyarette kadın çalışanlar, Aküzüm'ün bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ettiklerini belirtti. Heyet, bundan sonraki süreçte de yapacağı çalışmalarda kendisine kolaylıklar diledi.

Mehmet Aküzüm ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kadın çalışanlara çalışma hayatında başarı temennisinde bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

