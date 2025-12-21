Dicle Devlet Hastanesi Kadın Çalışanlarından Mehmet Aküzüm’e Teşekkür Ziyareti

Dicle Devlet Hastanesi'nden Mehmet Aküzüm'e Teşekkür Ziyareti

Kadın çalışanlar yoğun çalışmalarında başarı dileklerini iletti

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan kadın çalışanlar, HAK-İŞ İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm'ü ziyaret etti.

Ziyarette kadın çalışanlar, Aküzüm'ün bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ettiklerini belirtti. Heyet, bundan sonraki süreçte de yapacağı çalışmalarda kendisine kolaylıklar diledi.

Mehmet Aküzüm ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kadın çalışanlara çalışma hayatında başarı temennisinde bulundu.

