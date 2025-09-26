Dilde, Fikirde, İşte Birlik: Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Ödülleri Ankara'da

Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Dil Kurumu işbirliğiyle düzenlenen 4. Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Ödülleri Ankara'da verildi; konuşmalarda dilin ve gençlerin rolü vurgulandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 19:03
Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Dil Kurumu işbirliğiyle düzenlenen "Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri"nin dördüncüsü, bu yıl çocuk edebiyatı dalında Ankara'da sahiplerini buldu.

Tören, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Program, Türk Dünyası Ezgileri Konseri ve Türk Dil Kurumu tanıtım filmiyle başladı.

Tebrikler ve Dil Bayramı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törene gönderdiği video mesajla ödül alan yazarları tebrik etti ve Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan törende Dil Bayramı'nın 93'üncü yıl dönümüne dikkat çekerek, dilin en büyük miras ve değer olduğunu vurguladı. Alpaslan, "Bu bayramlara, Türk dünyasının her bir ferdi büyük önem vermeli, büyük bir coşku ve şölenle kutlamalı." dedi.

Alpaslan ayrıca, "Türk dünyasının büyük bir birikimi olan tarihimizden ve edebiyatımızdan gelen birlikteliği ödüllere dönüştürerek farklılıkları ortaya çıkartmak, Türk Devletleri Teşkilatı'nın ve Dil Kurumumuzun Türk coğrafyasına büyük bir hediyesidir." ifadelerini kullandı. Gençlere önemli görevler düştüğünü vurgulayarak, gençlerin köklü kültür mirasından aldıkları ilhamla birlikteliği güçlendirecek çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Kurum Başkanlarının Vurguları

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Dil Bayramı'nı kutlayarak, "Dil, milletimizin geçmişi, bugünü ve geleceği demektir. Dil, milleti millet yapan unsurların en önemlilerinden birisidir. Dünü bugüne, bugünü yarına bağlayan kocaman bir köprüdür dil. Toplumların en değerli hazinesidir. Çocuklarımıza kültür hazinemiz olan dilimizi en güzel, en temiz, en zengin haliyle teslim etmek bizim en önemli vazifemizdir." diye konuştu. Örs, çocukların güzel ahlak ve edebi eserlerle yetişmesi gerektiğini vurguladı.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ise Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Ödülleri'nin ortak hafızanın devamı ve ortak geleceğin güçlendirilmesi için başlatılan bir geleneğin parçası olduğunu belirterek, "Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri, dillerimizin, canlı ve göz alıcı renklerinin birleşimini temsil ediyor. İnanıyorum ki bizler bu birlikteliği güçlendirdikçe Türk dünyasının sesi, dünya edebiyatında daha gür duyulacaktır. Unutmayalım ki, dilin en saf ve en güçlü şekilde kök saldığı dönem çocukluk yıllarıdır. Eğer bizler, çocuklarımızı kendi dilimizin masallarıyla büyütürsek, yarın onlar da kendi kültürüne ve kimliğine daha güçlü sarılacaklardır. Bu bakımdan, Türk Dil Kurumu çatısı altındaki birlikteliğimiz, ortak geleceğimize sahip çıkma arzumuzun bir tezahürü olarak anlaşılmalıdır." dedi.

Ödül Sahipleri

Azerbaycan: Prof. Dr. Zahid Halilov

Kazakistan: Saule Dosjan

Kırgızistan: Prof. Dr. Sülayman Risbayev

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu

Özbekistan: Mir'aziz A'zam

