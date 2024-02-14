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Dinçer Güner Sevgililer Günü planlarınızı bozacak 3 Astrolojik tehlikeyi açıkladı!

Merkür ve Uranüs’ün kare açısı sevgililer günü planlarınızı alt üst edebilir. Elektronik aletlere, kendinizi ifade etmeye ve plan yapmaya dikkat edin.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 11:24
Dinçer Güner Sevgililer Günü planlarınızı bozacak 3 Astrolojik tehlikeyi açıkladı!

SEVGİLİLER GÜNÜ PLANLARINIZI BOZABİLECEK ASTROLOJİK ETKİLER

Merkür ile Uranüs arasında kare açı oluşacak. Etki süresi 4 gün

Elektronik-Elektrikli Aletlere Dikkat!

Bu dönemde bilmediğiniz elektronik-elektrikli aletlere dokunmayın. Zihinsel olarak dağınık olabilir veya kolayca dikkatiniz kayabilir. Bu yüzden karşınızdaki insanların söylediklerini kaçırabilirsiniz. Şaka yaparken de ölçüyü kaçırmayın, başınız belaya girebilir.

Kendinizi İfade Ederken Dikkatli Olun!

Kendinize güvenerek düşüncelerinizi dile getirirken bu bazen karşı tarafça kibirli ve ukala bir tavır olarak algılanabilir. Skandal sayılabilecek fikirler ileri sürebilir veya karşınızdaki insanlara sert ve şaşırtıcı gerçekleri söyleyebilirsiniz. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinde problemler çıkabilir, dikkat. Şaşkına döneceğiniz haberler alabilir veya planlarınızı alt üst edecek beklenmedik bir durumla karşılaşabilirsiniz.

Plan Yapmak İçin Uygun Zaman Değil!

Bu dönemde konsantrasyon eksikliği yaşayabilirsiniz. Bu yüzden plan yapmak veya detaylı düşünmek için en uygun zaman değildir. Yaptığınız planlar son anda değişebilir. Yazılı veya internet aracılığıyla iletişiminizde de muhtemel hatalar olabilir. Cesur ifadeler kullanmadan önce iki kere düşünün. Farklı ve yaratıcı düşünceler geliştirebilirsiniz.

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