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Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Koç burcu yorumu

Bu hafta, başak burcundaki dolunayın etkisiyle iş ve dinlenme arasında çelişkiye düşecek, stresli ve eleştirilere açık bir dönem geçireceksiniz

Yayın Tarihi: 19.02.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 10:07
Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Koç burcu yorumu

Koç ve Yükselen Koç;

Bu hafta, başak burcunda Satürn'ün etkisini gösteren dolunay gerçekleşecek. Bu durum, sizin için bir çelişki yaratacak. Bir yandan yapmanız gereken işler ve üstlenmeniz gereken sorumluluklar var. Diğer yandan ise kendinizi hiçbir şeye hevesli hissetmiyorsunuz, sakin bir ortamda dinlenmek istiyorsunuz. Bu hafta, bu çelişkiyi derinlemesine yaşayacaksınız. İş hayatınızda büyük bir stres altında olabilirsiniz. Çok yoğun bir çalışma temposu sizi bekliyor. Bu arada sağlığınıza da özen göstermelisiniz. Uyku ve beslenme düzeninize dikkat edin. Bu süreçte, çevrenizden bazı eleştiriler duyabilirsiniz. Bu, iş arkadaşlarınız olabilir, partneriniz olabilir...vs. önemli değil. Ama sakince dinleyin ve ne demek istediklerini anlamaya çalışın, aceleci davranmayın. İşle ilgili konularda kontrolü kaybedebilir ve telaşlanabilirsiniz. Ama korkmayın, sorunları çözmenin bir yolunu bulacaksınız. Belki biraz daha çok çalışmanız gerekebilir.

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