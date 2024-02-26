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Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''ASLAN'' burcu yorumu

Aslan burcu, bu hafta Mars ve Jüpiter’in gerginliğinden etkilenecek. İnatçı ve dirençli olmak yerine, ilişkilerinizi ve mesleğinizi yenilemeye açık olun. Değişim fırsatı yakalayın, ama kavga etmeyin.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 11:35
Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''ASLAN'' burcu yorumu

Aslan Burcu Haftalık Yorumu: Mars/ Jüpiter Gerginliği

Aslan ve Yükselen Aslan Burçları İçin Haftanın Genel Durumu

Bu hafta Mars/ Jüpiter arasında gergin görünüm olacak. Bu durum, inatçı ve değişime dirençli tavırlarınızın hafta boyunca size sorun yaratmasına neden olabilir. Ortaklık veya ilişki yaşadığınız kişi ile aranızda gizli kalmış bazı konular gün yüzüne çıkabilir ve bu da sizi rahatsız edebilir. Mesleki alanda ise, artık bir şeyleri farklı yapma, yolunuzu, alanınızı veya perspektifinizi değiştirme vaktinin geldiğini hissedebilirsiniz. Ancak bu değişimleri gerçekleştirirken, çatışma ve tartışma yaratmamaya dikkat edin.

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