Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''ASLAN'' burcu yorumu

Aslan Burcu Haftalık Yorumu: Mars/ Jüpiter Gerginliği

Aslan ve Yükselen Aslan Burçları İçin Haftanın Genel Durumu

Bu hafta Mars/ Jüpiter arasında gergin görünüm olacak. Bu durum, inatçı ve değişime dirençli tavırlarınızın hafta boyunca size sorun yaratmasına neden olabilir. Ortaklık veya ilişki yaşadığınız kişi ile aranızda gizli kalmış bazı konular gün yüzüne çıkabilir ve bu da sizi rahatsız edebilir. Mesleki alanda ise, artık bir şeyleri farklı yapma, yolunuzu, alanınızı veya perspektifinizi değiştirme vaktinin geldiğini hissedebilirsiniz. Ancak bu değişimleri gerçekleştirirken, çatışma ve tartışma yaratmamaya dikkat edin.