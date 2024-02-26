Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''KOÇ'' burcu yorumu

Koç ve Yükselen Koç Burcu Haftalık Yorumu

Koç ve yükselen Koç burçları, bu hafta Mars ile Jüpiter arasındaki zorlu açı nedeniyle sosyal çevrenizde gerilimler yaşayabilirsiniz. Katıldığınız gruplar ve derneklerde akıl- ego mücadeleleri ortaya çıkabilir. Bu dönemde sinirli ve uyumsuz bir tavır sergileyebilirsiniz. Bu hafta kendinizi yenilemek için yeni bir akıllı telefon, elektrikli ev aletleri gibi teknolojik ürünler satın alabilirsiniz. Teknolojiye olan ilginiz artabilir. Hayatınıza renk katacak bir davet, partiye katılabilirsiniz. Bu partide keyifli vakit geçireceğiniz kesin. Bu aralar hayatınızda sınırlarınızı zorlamak, kişisel anlamda tabularınızı aşmak isteyebilirsiniz. Ancak maddi konular ve dostluk ilişkilerinde sorunlar yaşanabilir. Bu konularda ilişkilerinizi dengeli bir şekilde sürdürmeniz gerekiyor.

Koç ve Yükselen Koç Burcu Özellikleri

Koç burcu, savaşın, öfkenin ve tutkunun gezegeni olan Mars tarafından yönetilir. Yükselen Koç burcu olanlar, hemen fark edilen hareketli ve enerjik insanlardır. Fikirlerini hemen uygulamak isterler. Bir toplulukta hemen ilgi uyandırmak ve dikkat çekmek onlar için kolaydır. Daima doğruyu kendilerinin bildiğine inanırlar ve başkalarının onların izinden yürümesi gerektiğini düşünürler. Lider olmak başta gelen arzularıdır. Genellikle de bu arzularını başarırlar. Ev, okul ve iş hayatında son derece aktif ve hareketli olurlar. Aceleci özellikleri nedeniyle düşündüklerini hemen uygulamak isterler. Yükseleni Koç olanlar, sürekli yenilik peşinde koşarlar. Neşeli, canlı, hayat dolu ve cömert bir yapıları vardır. Hasta olmaktan hoşlanmaz ve hasta olmayı kabul etmezler. Zaman zaman düşünmeden konuşup tepki göstererek şimşekleri üzerlerine çekebilirler. Aşkta tutkulu ve oldukça kıskanç olurlar. Aradıkları insanı bulduklarında sadık, anlayışlı ve sevecen bir eşe dönüşürler. Sevilmek onları hayatta motive eden en büyük etkendir.