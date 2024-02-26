Bist 100
9.351,52 0%
DOLAR
31,12 0,25%
EURO
33,77 0,38%
ALTIN
2.024,54 0,11%

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''KOVA'' burcu yorumu

Bu hafta Kova burçları ilişkilerinde ve aile hayatında zorluklar yaşayabilir. Sorunları çözmek için acele etmeyin, sakin ve adil olun. Stresi bedeninize yansıtmayın, kazalara dikkat edin. Tartışmalardan uzak durun, köprüleri atmayın.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 12:09
Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''KOVA'' burcu yorumu

Kova Burcu Haftalık Yorumu

Kova burcu ve yükselen Kova olanlar, bu hafta Mars ile Jüpiter arasındaki zorlu açı nedeniyle ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda birtakım problemlerle karşılaşabilirsiniz. Uzun süredir devam eden ve çözüme kavuşturamadığınız sorunlarınızı bu hafta sonlandırmak isteyebilirsiniz. Bu kararınızı uygularken dikkatli ve adil olmaya çalışın.

Aile Hayatı ve Sağlık

Bu hafta aile hayatınızda da huzursuzluklar yaşanabilir. Evdeki ortamın gergin olması, aile bireyleriyle anlaşmazlıklar, evinizle ilgili değişiklik yapma ihtiyacı gibi durumlar sizi strese sokabilir. Bu stresin bedeninize yansımasına izin vermeyin. Sakin ve sabırlı olmaya gayret edin. Bu hafta kazalara ve yaralanmalara karşı dikkatli olun. Ailenizle aranızı bozacak tartışmalardan kaçının. Sinirli ve tahammülsüz davranışlarınızla insanları incitmeyin. Köprüleri atmayın, pişman olabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Tuvalet kağıtları en uygun fiyata o markette satışa çıkartıldı! Yüzde 35 indirim kampanyası başladı

Tuvalet kağıtları en uygun fiyata o markette satışa çıkartıldı! Yüzde 35 indirim kampanyası başladı

EGM Polisevi personel alımı için KPSS şartını kaldırdı! İşte detaylar

EGM Polisevi personel alımı için KPSS şartını kaldırdı! İşte detaylar

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''BALIK'' burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''BALIK'' burcu yorumu

Bankkart'ı olanlar hayallerine uçarak gidecek! 3.000 TL ceplere girecek

Bankkart'ı olanlar hayallerine uçarak gidecek! 3.000 TL ceplere girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayda 34 bin TL maaşla çalışmayı kim istemez! Belediye sınav şartsız personel alımı yapacak
2
Keki balon gibi şişiren teknik! Meğer içine süt yerine ondan koymak gerekiyormuş
3
1 çay bardağı toz şekerle balkız tatlısı tarifi! Çayın yanına tatlı arayanlar bayılacak
4
KPSS şartı olmadan okullara personel alımı yapılıyor! Eğitim şartı da kaldırıldı
5
Bu Görselde Kaç Tane Üçgen Var? İnsanların Sadece %1’i 15 Saniyede Doğru Cevabı Verebiliyor! İşte Zeka Testi
6
Kaşlarınızın Şekli Kişiliğiniz Hakkında Ne Söylüyor? Kavisli mi Düz mü? İşte Gizli Özelliklerinizi Ortaya Çıkaran Test
7
Eminiz ki böylesini daha önce yemediniz! Suyu ayrı kendi ayrı lezzetli pirinçli sulu köfte tarifi

Tuvalet kağıtları en uygun fiyata o markette satışa çıkartıldı! Yüzde 35 indirim kampanyası başladı

EGM Polisevi personel alımı için KPSS şartını kaldırdı! İşte detaylar

Paça çorbasının kokusu yok! Faydası neredeyse aynı: Ev yapımı yalancı kelle paça çorbası tarifi

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''BALIK'' burcu yorumu

Bankkart'ı olanlar hayallerine uçarak gidecek! 3.000 TL ceplere girecek

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''KOVA'' burcu yorumu

Çay tiryakileri bu indirimi kaçırmamalı! Yüzde 36 indirim kampanyasına imza atıldı

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''OĞLAK'' burcu yorumu

Aile Bakanlığı 2024 Büro Personeli Alımı: Ön Lisans ve Lisans Mezunlarına 379 Kadro, 39 Bin TL Maaş

Acil nakit ihtiyacı olanlara 36 ay vadeli kredi kampanyası! Eşten dosttan borç istetmeyecek

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''TERAZİ'' burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''BAŞAK'' burcu yorumu