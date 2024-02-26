Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''KOVA'' burcu yorumu

Kova Burcu Haftalık Yorumu

Kova burcu ve yükselen Kova olanlar, bu hafta Mars ile Jüpiter arasındaki zorlu açı nedeniyle ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda birtakım problemlerle karşılaşabilirsiniz. Uzun süredir devam eden ve çözüme kavuşturamadığınız sorunlarınızı bu hafta sonlandırmak isteyebilirsiniz. Bu kararınızı uygularken dikkatli ve adil olmaya çalışın.

Aile Hayatı ve Sağlık

Bu hafta aile hayatınızda da huzursuzluklar yaşanabilir. Evdeki ortamın gergin olması, aile bireyleriyle anlaşmazlıklar, evinizle ilgili değişiklik yapma ihtiyacı gibi durumlar sizi strese sokabilir. Bu stresin bedeninize yansımasına izin vermeyin. Sakin ve sabırlı olmaya gayret edin. Bu hafta kazalara ve yaralanmalara karşı dikkatli olun. Ailenizle aranızı bozacak tartışmalardan kaçının. Sinirli ve tahammülsüz davranışlarınızla insanları incitmeyin. Köprüleri atmayın, pişman olabilirsiniz.