Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''OĞLAK'' burcu yorumu

Oğlak Burcu Haftalık Yorumu

Bu hafta Mars ile Jüpiter arasındaki zorlu açı, mali konularınızda sizi zorlayabilir. Borçlarınızı kapatmak ya da yeniden düzenlemek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kredi çekmek ya da başvurmak istiyorsanız, bu hafta bunun için uygun bir zaman olabilir. Ancak yatırım yapmak için aceleci davranmayın ve şubat ayının sonunu bekleyin. Çünkü bu hafta yatırımlarınız size beklediğiniz kazancı getirmeyebilir ya da zarar edebilirsiniz. Maddi konularda dikkatli ve tedbirli olmanızda yarar var.

Bu hafta çocuklarınızla ilgili beklenmedik bir harcamanız olabilir. Ya da sevgiliniz, eşiniz ya da ortağınız ile ilgili ekstra bir masraf yapmanız gerekebilir. Bu durum bütçenizi sarsabilir ya da planlarınızı değiştirmenizi gerektirebilir. Bu nedenle, gelirinizi ve giderinizi iyi dengelemeniz önemli.

Eğer gündeminizde nafaka ya da miras gibi konular varsa ya da bir para anlaşması yapmanız gerekiyorsa, bu hafta bunun için uygun bir zaman olmayabilir. Gökyüzü, bu konularda anlaşmazlık, gecikme ya da sorun yaşanabileceğine işaret ediyor. Birinden para almayı ya da ödemeyi bekliyorsanız, bu hafta bunun gerçekleşmesi zor olabilir. Bu nedenle, bu konularda sabırlı olmanız ve ertelemekten kaçınmanız gerekiyor.