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Diplomaya gerek yok! En az 25 bin TL maaşla personel alımı başladı

Gün geçtikçe iş arayanların sayısının arttığı bu dönemde o kurumdan istihdam haberi geldi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 03.04.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 06:56
Diplomaya gerek yok! En az 25 bin TL maaşla personel alımı başladı

Diğer ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizin de en büyük sıkıntılarından birisi işsizlik sorunu. Bu sorunu ortadan kaldırmak için çeşitli kurum ve kuruluşlardan istihdam yardımları yapılıyor. İşsiz vatandaşın yüzünü güldürecek bir iş haberi de o kurumdan geldi. Detaylar haberimizde…

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MEZUNİYET ŞARTSIZ VE EN AZ LİSE MEZUNU YENİ İŞÇİ ALIMI BAŞLADI

En az lise diplomasına sahip ve mezuniyet şartı bulunmayan adayların başvurularını içeren zorunlu kamu kurumu iş teklifi için süreç başlıyor. Detaylar ve tüm uygulamalar bu yazımızda.

Boş kontenjan için başvurular, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan “Besot Manisa Danışmanlık Manisa Şehir Ulaştırma Mühendislik Hizmetleri Sözleşmeli Taşımacılık, Sosyal Tesisler İşletme Turizm ve Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.” tarafından alınacak.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarında Gördes İlçesi'nde ikamet eden veya ikamet edebilecek, sahada çalışmak için yeterli fiziksel beceriye sahip, ayakta durma ve el becerisine engel olmayan personel alımında uygulanacak usul ve esaslar hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinde belirtilen genel şartları yerine getirmek İşyerinde sağlık ve güvenlik açısından emek, hukuka aykırı düşünceler. Kasıtlı faaliyetlere, kanunsuz veya terör eylemlerine katılmamalı veya bunlara katılmamalı ve sabıka kaydı bulunmamalıdır.

GÜNCEL İŞÇİ PERSONEL ALIMI NİTELİKLERİ NELERDİR?

8 İşçi (Normal) işe alınırken herhangi bir nitelik aranmamaktadır. Başvurular başka hüküm ve koşullara tabi olabilir.

1 Tesisat Ustası alımı için Sulama Tesisatçısı olduğunuzu belgeleyen bir sertifika veya diplomaya sahip olmanız, en az lisans derecesine sahip olmanız, içme suyu ve sulama suyu tesisatı tecrübesine sahip olmanız gerekir.

BESOT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL OLACAK?

Adaylar başvurularını 28 Mart – 1 Nisan 2024 tarihleri arasında talep edilen e-posta adresine gönderebilirler. Başvurular ilgili e-posta adresine CV gönderilerek yapılabilir. Başvuru sırasında herhangi bir belge istenmeyecektir.

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