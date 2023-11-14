Diş çıkaran bebeklerin acısını alıyor! Annelerin mutlaka bilmesi gereken öneriler

6-24 ay arasında başlayan diş çıkarma serüveninde ağrılı dönem başlamaktadır. Diş çıkarma ağrısı, dişin çene kemiği içinde yüzeye çıkarken ağrılarla baş etmek için yöntemler araştırılıyor. Diş çıkarma belirtileri olarak ateş, halsizlik, tükürük, iştahsızlıklar yaşanabiliyor.

BEBEK DİŞ AĞRISINI HAFİFLETME YÖNTEMLERİ

Hem bebeklerin hem de ebeveynlerin zorlu süreci olan diş çıkarmada yaşanan rahatsızlıkların ve ağrıların hafifletilmesi için yapılması gerekenler araştırılıyor. Diş kaşıyıcıları, diş etlerine hafif baskı yaparak ağrıları azaltır. Bebeklerin rahatlatılması için kaşıyıcılar farklı materyallerde temizlenerek tercih ediliyor.





SOĞUK YİYECEKLER

Bebeklerin soğutulmuş yiyecekler yediğinde diş çıkarma ağrısı hafifletiliyor. Buzluktan çıkartılan soğuk meyveler, sebzeler diş etlerini serinletir. Bebeğe verilen yiyeceklerin uygun kıvamda ve uygun ölçüde olunması gerekiyor. Bebeğinizle fazla vakit geçirmek, oyun oynamakla ve ilgilenmek, sarılmak ise etkili yöntemlerdir.

-Soğuk yiyecekler

-Soğuk uygulama

-Diş kaşıyıcı

-Bitkisel çözüm

-Nane ya da rezene bitki çayları soğutularak verilir.

-Temiz ellerle bebeğin diş etlerine masaj.