Diş çıkaran bebeklerin acısını alıyor! Annelerin mutlaka bilmesi gereken öneriler

Bebeklerin büyüme sürecinin en önemli aşamalarından olan diş çıkarma sıklıkla ağrı ve rahatsızlık oluşabilmektedir. Doğal yöntemlerin bebeklerin diş çıkarmasına iyi gelen o tüyolar belli oldu. İşte bebeğin konforu ve sağlığı için sürecin detayları...

Diş çıkaran bebeklerin acısını alıyor! Annelerin mutlaka bilmesi gereken öneriler
Yayın Tarihi:

6-24 ay arasında başlayan diş çıkarma serüveninde ağrılı dönem başlamaktadır. Diş çıkarma ağrısı, dişin çene kemiği içinde yüzeye çıkarken ağrılarla baş etmek için yöntemler araştırılıyor. Diş çıkarma belirtileri olarak ateş, halsizlik, tükürük, iştahsızlıklar yaşanabiliyor.

BEBEK DİŞ AĞRISINI HAFİFLETME YÖNTEMLERİ

Hem bebeklerin hem de ebeveynlerin zorlu süreci olan diş çıkarmada yaşanan rahatsızlıkların ve ağrıların hafifletilmesi için yapılması gerekenler araştırılıyor. Diş kaşıyıcıları, diş etlerine hafif baskı yaparak ağrıları azaltır. Bebeklerin rahatlatılması için kaşıyıcılar farklı materyallerde temizlenerek tercih ediliyor.

diş çıkarma

SOĞUK YİYECEKLER

Bebeklerin soğutulmuş yiyecekler yediğinde diş çıkarma ağrısı hafifletiliyor. Buzluktan çıkartılan soğuk meyveler, sebzeler diş etlerini serinletir. Bebeğe verilen yiyeceklerin uygun kıvamda ve uygun ölçüde olunması gerekiyor. Bebeğinizle fazla vakit geçirmek, oyun oynamakla ve ilgilenmek, sarılmak ise etkili yöntemlerdir.

-Soğuk yiyecekler

-Soğuk uygulama

-Diş kaşıyıcı

-Bitkisel çözüm

-Nane ya da rezene bitki çayları soğutularak verilir.

-Temiz ellerle bebeğin diş etlerine masaj. 

Öne Çıkanlar
Üniversiteyi bu yıl kazananlara müjde! Başvuran 7000 TL ödeme alacak: Tek şartı var Üniversiteyi bu yıl kazananlara müjde! Başvuran 7000 TL ödeme alacak: Tek şartı var
Maç sırasında futbolcunun dili boğazına kaçtı! Maç sırasında futbolcunun dili boğazına kaçtı!
Akaryakıta indirim: Motorin indirimi sonrası fiyatlar güncellendi Akaryakıta indirim: Motorin indirimi sonrası fiyatlar güncellendi
Çok Okunanlar
Evdeki malzemelerle bir tepsi dolusu börek tarifi! Komşular tarifi için sıraya girecek Evdeki malzemelerle bir tepsi dolusu börek tarifi! Komşular tarifi için sıraya girecek Eskişehir, Gaziantep, Adıyaman, Giresun, Malatya ve birçok ile uyarı yapıldı! Sağanak yağış hayatı felç edecek Eskişehir, Gaziantep, Adıyaman, Giresun, Malatya ve birçok ile uyarı yapıldı! Sağanak yağış hayatı felç edecek Ucuza ayçiçek yağı almak isteyen o markete koşacak! 2 ve 5 litrelik fiyatlarında büyük indirim Ucuza ayçiçek yağı almak isteyen o markete koşacak! 2 ve 5 litrelik fiyatlarında büyük indirim KPSS 60 puanla üniversiteye personel alımı! Lise, üniversite mezunlarına iş fırsatı KPSS 60 puanla üniversiteye personel alımı! Lise, üniversite mezunlarına iş fırsatı Ayçiçek yağına zam öncesi son indirimli fiyatlar! En ucuzu o marketlerde satılıyor Ayçiçek yağına zam öncesi son indirimli fiyatlar! En ucuzu o marketlerde satılıyor