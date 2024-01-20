Diş fırçanıza 30 günde bir bunu uygulayın! Etkisine inanamayacaksınız

Bu pratik çözümler sadece evinizin pırıl pırıl temiz kalmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda temizlik sürenizi de yarıya indirecek. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

PRATİK YÖNTEMLERLE TEMİZLİK DAHA KOLAY

Bakterileri yok etmek için diş fırçanızı bir saat sirkede beklettikten sonra iyice durulayın.

Yaklaşık bir saat boyunca havlu ve süngerler su ve sirkeye batırılır, ardından yıkanıp kurutulur. Bu sayede bakterilerden kurtulabilirsiniz.

Küvetinizdeki kireç ve sarı lekeleri çıkarmak adına bir sprey şişesini hidrojen peroksitle doldurun ve küvete püskürtün. 30 dakika bekleyin ve ardından yıkayın.



Lavabonun yüzeyini temizlemek adına maden suyunu dökün, birkaç dakika bekleyin ve ardından sirkeyi dökün. Daha sonra bir fırça yardımıyla iyice durulayın.

Fayanslar arasında küf oluşumunu, siyah noktalar ve kireç oluşumunu gidermek adına birkaç kat cila uygulayın. Ayrıca gelecekteki lekelere ve küflere karşı da koruma sağlar.

Eski bir diş fırçasını ıslatın ve karbonatla ıslatın. Fayanslar arasındaki harç çizgilerini temizlemek adına bu fırçayı kullanın. Bittiğinde sıcak suyla durulayın.

15 gram sitrik asidi bir bardak suyla karıştırın. Fayansları bu suyla yıkamak onların parlamasını sağlayacaktır.

Fayansları temizlemenin bir başka yolu da sirke kullanmaktır. Sirkeyi bir sprey kutusuna dökün, fayansların üzerine püskürtün ve 10 dakika bekletin. Mikrofiber bezle yıkayıp silin.





Ocaktaki yağ lekeleri silgi kullanılarak çıkarılabilir.

Fırındaki yağı çıkarmak için limonun suyunu sıkın. Fırını sıkılmış limonla sildikten sonra on beş dakika bekleyip nemli bir bezle silin.

Fırına sünger yardımıyla sirke sürdükten sonra kapağını karartıp birkaç saat bekletin. Nemli bir bezle silin. Fırınınız yeni gibi görünecek.

Karbonatı kaynar suyla karıştırın ve bir sprey kutusuna dökün. Bu suyu fırına püskürttükten sonra 30 dakika bekleyin. Nemli bir bezle silin.

Yatağınızın kötü kokularını gidermek için üzerine karbonat serpin, 30 dakika bekleyin ve ardından elektrikli süpürgeyle süpürün.

Giysilerdeki mürekkep lekeleri sütle çıkarılabilir.